En la jerga del mundo del espectáculo se conoce como quick-change (cambio rápido) a la renovación de vestuario que el artista realiza en segundos y prácticamente sin salir del escenario. Una variante de tan extraordinaria habilidad escénica parece que los andaluces la tenemos incorporada en el ADN. Solo así se explica que cuando apenas acaba el Jesucristo resucitado de apartar la losa que cubría su sepulcro, quienes tanto nos habíamos conmovido con los infortunios de su pasión y muerte, dejamos de lado túnicas, capirotes, silicios y llantos para mudarnos de un día para otro al traje corto o de faralaes y, pletóricos de rebujitos, rendir culto a Baco y Dionisio, dioses paganos que entre nosotros despiertan al menos tanta 'devoción' como cristos y vírgenes. Con igual celeridad pronto nos metamorfosearemos a la inversa para venerar a la Virgen del Rocío y así pasaremos el verano alternando vertiginosamente ferias y romerías hasta que ya en otoño empecemos a emocionarnos con el misterio navideño de Dios hecho hombre para después enlazar con esa gozosa celebración del pecado que son los Carnavales. El hispanista inglés Richard Ford, siempre con su cuaderno de dibujo y su Purdey de dos cañones (para ahuyentar a los bandoleros), llegó a Sevilla en 1830 (en plena 'década ominosa') y lamentaba no haber podido presenciar las procesiones de Semana Santa que habían sido suspendidas a causa de la tensión política del momento. "Una singular y deliciosa reliquia de la superstición… muy pintoresca y primitiva", escribió en su Manual para viajeros por España y lectores en casa, donde calificaba los desfiles procesionales de "una de las escasas y apacibles diversiones de los sevillanos" a los que según el viajero "les desagradaba la barahúnda, el esfuerzo y cuanto altera su pausado ritmo de vida; disfrutan reposando al fresco y fumándose un buen cigarro… los festejos son para ellos una excepción y cuando los hay pasan súbitamente de su habitual gravedad a la ruidosa alegría, disfrutando con un arrebato propio de los niños". Somerset Maugham, (el célebre autor de El filo de la navaja o El velo pintado), un enamorado de Andalucía, se sorprendía de la actitud de sus habitantes: "Desconocen el aburrimiento, satisfechos de poder quedarse al sol durante horas sin conversar, pensar ni leer. En sus momentos apacibles se asemejan a un rebaño de ovejas" y un autóctono tan prestigioso como García Lorca refería en Juego y teoría del Duende que al preguntarle a Ignacio Ezpeleta (carnavalero de pro) por qué no trabajaba, su respuesta fue: "¿Cómo voy a trabajar si soy de Cádiz?". Sin embargo, el precio que pagamos los andaluces por nuestra natural inclinación al dolce far niente se antoja dramático: seguir siendo una de las regiones más subdesarrolladas de Europa.