Cuidado con lo que se dice porque, a veces, toca. Plantea el PP, manía de legislar para parecer que se resuelven problemas, incorporar al Código Penal un delito de “deslealtad institucional”, y tienen claro quién no es leal porque no será contra ellos mismos, que hablan sin denunciar de “anomalía democrática” e insultan y deslegitiman sistemáticamente a la mitad y un poco más del Parlamento que, con la Ley en la mano, son tan representantes de la ciudadanía como ellos.

La política diaria, amiguitas y amiguitos de la reacción constante, no consiste en grandes disyuntivas morales, necesarias al fondo de las cuestiones (más bien éticas). Un presidente del Gobierno ha de actuar por el bien común, que no viene definido en ningún sitio sino que lo van señalando las circunstancias. Amnistiar, siempre que se cumplan los requisitos legales, no es ni bueno ni malo, no es ése el debate como nos quieren hacer creer. La cuestión es: si existe un problema en Cataluña y disolver el trombo de los procesos legales puede ser útil para evitar males mayores o que continúe la gravedad. Aunque sea mala solución, es la que a la larga puede ayudar, sin más consideraciones, con la Ley, y éste es otro debate, cumpliendo el ordenamiento: que el Gobierno haga lo oportuno.

Sin embargo, y si esto es una negociación, Sánchez no puede transigir con indultos a los altos cargos. De alguna manera, “amnistiar” (o lo que sea) a gente con delitos concretos de esos días es reconocer que sus representantes públicos favorecieron su comisión, por tanto la responsabilidad penal es mayor, creo.

Si verdaderamente hay una negociación para ambas partes (Sánchez podría cometer el error de su vida), es el momento de que demuestren patriotismo estos padres fundadores de la Cataluña una en su destino universal: pedir que no se procese o que se perdone a los de abajo y entregarse para ser juzgados o cumplir las condenas. El heroísmo patriótico de Puigdemont sería histórico si se ofreciera como víctima propiciatoria y pacificadora en este concierto; todos perdemos, el Estado Español propicia la paz y quienes han delinquido asumen sus realidades dando ejemplo de verdadero patriotismo.

Pasar sobre Cataluña pisoteando todo lo que “sobra” sólo consigue espolear a quienes, por lo que sea, se sienten más cómodos fuera del sistema. Hemos visto en los últimos meses el engorde exponencial (ya conocido) del enfrentamiento, recluido casi toda la legislatura en el Congreso y sus normas. Puigdemont, héroe de su pueblo, no puede imponer su postura trufada con delitos; pero el PPox no puede enfilar la autopista hacia el infierno por puro esencialismo ideológico, solucionando todo con cervezas, eso no es hacer política en ningún caso. Si no soluciones, elecciones y a discutir otra vez, y usted: piense cómo quiere vivir, no como quiere parecer que vive.