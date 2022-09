Prisión provisional y anticipo de pena

La prisión provisional es una cuestión muy recurrente en la doctrina jurídica y argumento judicial cómodo para mantener a una persona investigada, que no condenada por sentencia firme, privada de libertad. Excluida por el Tribunal Constitucional la alarma social como argumento para justificar la prisión provisional de un encausado, solo queda entenderla ajustada a Derecho sobre la base de los reiteradísimos argumentos de evitar riesgo de fuga (aumentado éste de manera que a mayor admonición de pena de prisión, más elevado es el riesgo de sustracción a la justicia), ocultación de pruebas, protección de la víctima y reiteración delictiva. Estos son los fundamentos en que justifica cualquier fiscal, con carácter general, su petición de prisión provisional. Y esos son los motivos -dicho sea sintéticamente- que emplea cualquier juez o tribunal para acordarla o prorrogarla.

"El ciudadano de un pueblo libre no debe expiar faltas que no son suyas ni ser víctima de la impotencia o del egoísmo del Estado"

Lo cierto y verdad es que tras las prórrogas de las prisiones provisionales se esconde cierto fracaso a la hora de administrar Justicia. No descubro nada nuevo. El preámbulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal promulgada hace 140 años ya sostenía que no es raro que un sumario dure ocho o más años y es frecuente que no dure menos de dos, prolongándose en ocasiones por todo este tiempo la prisión preventiva de los acusados. Y aún podría añadirse, para completar el cuadro, que tan escandalosos procesos solían no ha mucho terminar por una absolución de la instancia, sin que nadie indemnizara en este caso a los procesados de la vejaciones sufridas en tan dilatado período, y lo que es más, dejándoles por todo el resto de su vida en situación incómoda y deshonrosa, bajo la amenaza perenne de abrir de nuevo el procedimiento el día que por mal querencia se prestaba a declarar contra ellos cualquier vecino rencoroso y vengativo. Esta práctica abusiva y atentadora a los derechos del individuo pugna todavía por mantenerse, con este o el otro disfraz, en nuestras costumbres judiciales; y es menester que cese para siempre, porque el ciudadano de un pueblo libre no debe expiar faltas que no son suyas ni ser víctima de la impotencia o del egoísmo del Estado.

Su elocuencia deja poco espacio a cualquier consideración. En junio pasado asistí a un juicio que se celebró 18 años después de haber ocurrido los hechos ¡y no estaban prescritos! Ni los acusados ni las víctimas han debido esperar tantísimo tiempo para el juicio; aún no hay sentencia.

"La inocencia no hay que determinarla, se presume. Una justicia tardía no es justicia. Una justicia precipitada tampoco"

La atenuante de dilaciones indebidas incorporada al Código Penal a golpe de sentencia no es la solución, sino un parche. La prórroga de la prisión preventiva es un fracaso de la administración de justicia porque significa que el Estado no ha sido capaz de determinar, en un tiempo prudencial, la culpabilidad de una persona. La inocencia no hay que determinarla, se presume. Una justicia tardía no es justicia. Una justicia precipitada tampoco. La pena ha de seguir de cerca (en el tiempo) al delito. Esta idea la reflejó tanto Cesare Bonesana, Marqués de Beccaría, en el siglo XVIII, como el referido preámbulo de la LECRIM.

Sea como fuere, y trátese de delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales, sedición, terrorismo, malversación de caudales públicos y prevaricación, o de cualesquiera otros, las llagas sociales no se curan ocultándolas, sino al revés, midiendo su extensión y profundidad y estudiando su origen y naturaleza para aplicar (por los poderes públicos, creo yo) el oportuno remedio, tal como también nos enseña el preámbulo indicado.