También sin PresupuestosLa derecha perdida

Un Gobierno sin Presupuestos es como un coche sin gasolina. Es lo que decía Pedro Sánchez cuando reclamaba a Rajoy que si no era capaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado sólo podía o someterse a una cuestión de confianza en el Congreso o convocar elecciones generales anticipadas. El Gobierno que ahora lidera Pedro Sánchez se ha convencido ya de que su gasolina se acaba, y no para adaptarse a los tiempos del cambio climático, sino porque el suministro se agotó.

En descargo del presidente hay que subrayar que aquello del coche y la gasolina lo dijo Pedro Sánchez, no el presidente del Gobierno. Que ambos sean la misma persona en circunstancias distintas vale para cualquier persona vulgar, como usted y como yo, pero no para los entusiastas creyentes de la fe calvista, los seguidores de esa luminaria de la filosofía política nacida en Cabra que ha superado en su corta etapa de vicepresidenta las aportaciones doctrinales que le dieron fama cuando fue consejera de Cultura de la Junta y ministra del ramo.

Es enorme el mérito de este hombre -Pedro- para hacer de la necesidad virtud y convertir las derrotas en victorias, al menos aparentes. En él la resiliencia es una segunda naturaleza. Una vez convencido de que por mucho que intente agradar a los independentistas nunca podrá ofrecerles lo único que exigen (libertad de los presos, referéndum de autodeterminación) y, por tanto, los Presupuestos no contarán con mayoría en el Congreso de los Diputados, en vez de deprimirse, plantear la confianza o convocar elecciones, ha decidido seguir en el Gobierno. Sin gasolina. Prorrogando los Presupuestos antisociales y reaccionarios de Rajoy.

La ambición irrefrenable, que es la nota dominante de su personalidad, no le nubla la inteligencia ni hace mella en su legendario optimismo. Todo esto junto conforma su lectura de la situación: al fin y al cabo, sacar los Presupuestos a quien más beneficia es a Podemos, ansioso de demostrar su capacidad para hacer política social, mientras que Pedro Sánchez vuelve a la casilla de salida de su moción de censura triunfante. Es decir, aprobar por decreto el aumento del salario mínimo, las pensiones, las hipoteca, etcétera, y si las Cortes no los refrendan, presentarse como víctima y explicar a los ciudadanos que el PSOE quería hacerlos felices, pero no le han dejado, y que hay que votarlo más la próxima vez. Para que Pedro siga.

LAS encuestas del CIS de Tezanos te las puedes creer o no. Ya se verá el 2 de diciembre si iban bien orientadas. Pero la derecha, después de Rajoy, ha perdido el rumbo y la compostura. Ha vuelto la división que mantuvo al PSOE de Felipe González durante casi 14 años en el poder. Así afronta un momento que algunos ingenuos confunden con una nueva primavera. La historia se repite cuando cometen los errores del pasado. Lo entendió hasta Fraga, al que le costó trabajo aprenderlo. Ahora el centro y la derecha se han dividido en tres partidos que aspiran a la hegemonía: el PP, que la tenía; Ciudadanos, que la busca; y Vox, que incordia por el extremo.

Ninguno de los tres tiene futuro, a corto plazo, por sí mismo. El PP se debate en una crisis de identidad. Necesita renovarse en las personas, los proyectos y los modos. Eso obliga a soltar mucho lastre y a tener las ideas claras para el futuro. El PP sólo ha gobernado cuando integró desde el centro a la derecha. Es decir, cuando Aznar consiguió fusionar la antigua UCD de Suárez y la AP de Fraga, ambos inclusive. En 2011 ganó Rajoy porque además consiguió votos de las clases medias que estaban cabreadas con el PSOE. Pablo Casado debe entender que si se escora demasiado a la derecha es líder muerto, envejecerá en la oposición y volverá a la insignificancia de AP. No basta con pasear banderas de España, sino que debe ilusionar con una alternativa seria.

Pero es difícil que lo consiga un solo partido, ya que hay dos que son más de lo mismo. Ciudadanos cada día se mimetiza más con el PP, en su afán de quitarle votos. En todas las encuestas se nota que los nuevos escaños de Ciudadanos son a costa del PP. Están fracasando en su otro objetivo, que debe ser ganar votos de centro izquierda al PSOE. Algo que es imposible si mantienen propuestas y actitudes que son iguales o más de derechas que las del PP.

En cuanto a Vox, nunca será una alternativa seria de gobierno en España. Vox surge de una falsedad: no es el PP auténtico de los principios perdidos. Vox sólo es el franquismo posmoderno. Hasta Fraga defendió el Estado de las Autonomías y presidió la Xunta de Galicia. Vox recupera un ideario del siglo pasado. A Vox sólo le falta cantar con camisa azul. Vox no hubiera crecido sin la torpeza de Pedro Sánchez con Franco.

Así las cosas, no se aprecia una alternativa fuerte del centro y la derecha, que se han roto. Para regocijo del PSOE y Podemos. Sólo la volverá a haber si el PP se recupera o se fusiona con Ciudadanos.