Preocupaos

Es necesario parar la Enseñanza Pública en España. Un clamor silencioso recorre las aulas: una amplia mayoría del profesorado se siente sobrepasada por una legislación educativa que no se entiende, sobre la que hasta la Inspección tiene tantas dudas como para trasfundir a las directivas que no serán muy exigentes este curso en su revisión, a ver si, mientras, se aclara.

Dos leyes orgánicas vigentes, de hecho el nombre de la segunda es la modificación de la primera; reales decretos por tramos educativos, muchos de ellos trasladados ya al ámbito regional (multipliquen) y además instrucciones anuales para una puesta en marcha de cursos alternos conviviendo los dos sistemas... pues, encima, la terminología técnica de los desarrollos no casa con la pretendida en las leyes de rango superior.

En la materia que yo imparto la Admón. me ofrece el siguiente cuadro conclusivo con el que se supone valoro el trabajo (perdón) de mi alumnado: "2 / 2.1 y 2.2. FILO.1.A.1.2., FILO.1.A.1.3., FILO.1.A.1.3. y FILO.1.C.1.3.", aludiendo a competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos, todo para la genial idea de resumir el proceso evaluador con procedimientos informáticos que automatizan la calificación, supuesta búsqueda de una objetividad que no existe ni en la observación del átomo y sus adentros.

El ambiente, que lo sepan, está entre el cachondeo y la sumisión, porque no he conocido a una sola persona del gremio que no este riéndose de esta "pantomema" (plagio a un amigo) sin embargo, lamentablemente, no parece cuajar la idea de decir la verdad a los gerifaltes y a la ciudadanía, ay el profesorado...

Sépanlo: ¡Esta Ley no se va a aplicar! Los centros de preparan para elaborar todo el papeleo y seguir haciendo lo que se sabe que funciona: conocimiento, estudio, disciplina, sabiduría, cariño, rigor, diversión y análisis, y una Ley sólo puede proporcionar el contexto para que eso ocurra, jamás saltarse la libertad de cátedra consagrada por la Constitución imponiendo un simulacro de ingeniería pedagógica incomprensible, inútil y que sólo llega para consolidar las diferencias sociales, porque al churumbel de la privada encaminado a las grandes empresas, ministerios y carreras profesionales: todo esto se la pela.

Sindicatos del gremio: ¡Uníos! Por una vez sed el reflejo del grito profesional, parad transversalmente la Enseñanza, digamos la verdad, que el profesorado, sólo una vez, sepa que estáis ahí (¿no debería sumarse la Inspección?).