En el deambular cotidiano por las calles, es frecuente observar que cada vez hay más locales cerrados incluso en las zonas más céntricas. “Se alquila”, Se vende” o “Liquidación por cierre” son carteles que se repiten invariablemente en las mismas calles que antes albergaban florecientes comercios o ajetreadas oficinas. Es –a pesar del optimismo de los políticos– la consecuencia de la crisis económica. La mayoría de los negocios no han soportado el cúmulo de adversidades que se les han venido encima y, uno tras otro, se van yendo a pique.

Sin embargo, existe una notable excepción a esta debacle empresarial: las tiendas de chinos. Sorprendentemente, quienes hace unos años empezaron como una pequeña nota exótica en el panorama comercial del país, no sólo han resistido la crisis sino a la manera que los mamíferos “aprovecharon” una catástrofe natural (la caída de un meteorito en el Golfo de México) para desbancar a los dinosaurios; los orientales han sabido utilizar la ruina de los aborígenes para expandirse hasta limites insospechados. Los modestos restaurantes de comida asiática y las tiendas de veinte duros que en su día constituyeron la cabeza de puente del desembarco de los chinos en nuestro mercado son peccata minuta comparados con los muchos establecimientos, bazares y hasta grandes almacenes que ahora regentan y en los que se vende de todo: desde ropa y calzado hasta herramientas y electrodomésticos. Ellos son los únicos que permanecen a flote mientras los demás se hunden.

Como es lógico los autóctonos les miran con cierto recelo pensando que existe “gato encerrado” en su inusitada prosperidad: “Trabajan con dinero negro”, “no pagan impuestos” o “no dan de alta a sus trabajadores” son algunos de los chanchullos que la gente les atribuye para justificar su éxito. Sin embargo, es posible que sean también otras causas las que expliquen su fortuna: los chinos trabajan (como ídems) de la mañana a la noche y sin la más mínima queja; ya sea porque no los entienden o por la paciencia que tradicionalmente se reconoce a su raza, lo cierto es que jamás se exasperan con los clientes por pesados que estos sean; en los actuales tiempos de estrecheces, sus productos quizá no sean los mejores pero si los más baratos; sus horarios no tienen competencia, siete días a la semana y casi 24 horas al día y, a mayor abundamiento, sin santos patrones ni fiestas que les obliguen a cerrar. En una sociedad donde la gente aspira a ganar mucho trabajando poco e incluso a que sea el estado quien los mantenga sin contraprestación alguna; la abnegación, el espíritu de sacrificio y la austeridad convierten a los chinos en una rara avis sin competencia. Al contrario que otras etnias (sudamericanos, árabes, rumanos…) los chinos no son emigrantes sino colonizadores. Como dijo su paisano Confucio: “El hombre que mueve montañas, empieza apartando piedrecitas”.