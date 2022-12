Desde hace años, demasiados quizás, me sorprende/irrita el desconocimiento supino con el que políticos y medios de alcance nacional se pronuncian acerca de la realidad cotidiana de La Línea-Gibraltar. Lo escribo así, juntito, adrede, porque a la mayoría de los que tuvimos la inmensa fortuna de que nos pariesen y de haber crecido del cruce del Toril hasta La Atunara nos resulta imposible separar la parte del todo. Nadie hablaría de una Sevilla sin Triana ¿verdad? Pues eso. Por mucho que le cueste entenderlo al petulante tertuliano radiofónico/televisivo de la mañana o al director general de mangazos gordos de los diferentes gobiernos que de vez en cuando tiene a bien visitarnos para tratar de colonizarnos con sus sabias opiniones.

A mí, que más de un día y de dos comparto espacio, mesa y hasta brindis navideño en Casa María con un buen puñado de llanitos [o yanitos, eso ya para otro día con valoración de mi admirado Juan José Téllez] empieza a preocuparme entre poco y nada el tamaño y el color de las banderas. Y que nadie me malinterprete. Tengo un reverente respeto por ellas y por todo lo que significan, pero especialmente ahora ni son, ni deben ser motivo de debate.

Pertenezco a esa generación que vio a sus mayores hablar a gritos de un lado a otro de la Verja ("Que papá está mejor", "Dile que le quiero mucho"), y que sintió como algo cotidiano que se felicitasen cumpleaños y comuniones en los discos dedicados de después de comer de Norma Delgado en la GBC. Cualquier excusa que sirva para justificar la separación de familias, de seres humanos en general , se me antoja aberrante. A todos esos que desde los cientos de madriles que hay repartidos por España dicen aquello de "yo levantaba pero esta vez un muro y más alto" les dejaba sin ver a sus nietos. Que fueron dos meses largos en el confinamiento y alguno se quería morir.

Juan Franco advierte de que es imprescindible que se produzca ya la aplicación del acuerdo post-Brexit en torno a la Roca porque está en juego el futuro "de muchas personas de carne y hueso". Y, como a él, ésas sí que me importan. Porque para el opinador petulante y el de los mangazos gordos solo son números ("tantas personas cruzan la aduana al día...") pero para los linenses, pues como que no. Para nosotros son Juani, María, Jordi... que trabajan en nuestra mayor factoría. Gibraltar es donde Ismael se escapa a por su paquetito de Chester porque no le da el sueldo. Donde Carlos hace lo propio, una vez cada dos semanas, para traerse cuatro pastillistas de Viagra. Que la edad no perdona. Para nosotros no son números, son nuestra gente. Y, deberían enterarse algunos, con esos, con su incertidumbre y con la de todos los que le rodeamos no se puede seguir jugando. Avisados quedan.