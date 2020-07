Pellizcos de monja

El PSOE andaluz y Adelante Andalucía se opusieron a que Vox formara parte de la Comisión para la reconstrucción de Andalucía, a semejanza de la que, a nivel nacional, había creado el presidente Sánchez. Las razones para esa negativa fueron bastante inconsistentes, porque si Vox pudo participar en las elecciones autonómicas de Andalucía consiguiendo diputados ¿quiénes son los opositores a su presencia para negarles su inclusión en una comisión parlamentaria ? La explicación es simple: el PSOE y otros grupos lo usaron como pretexto para no formar parte de ella. El PP, de acuerdo con Cs, le ofreció la presidencia de la Comisión al un diputado de Vox Gavira, que la preside.

Sabido es que los diputados de Vox declinaron formar parte del Gobierno andaluz, pero firmaron unos acuerdos y desde febrero de 2019 PP y Cs gobiernan en Andalucía con el apoyo de Vox, con lo que pusieron fin a los 38 de gobernación del PSOE. Pero de un tiempo a esta parte y, sobre todo desde las declaraciones del diputado Gavira, luego ratificadas por el presidente del Grupo, Alejandro Hernández, empiezan los desencuentros. En principio, se limitaban a denunciarlos, pero sin aclarar cuáles eran: "Si el PP y Cs no cumplen los acuerdos habrá problemas y tendrán que buscar otro socio". Luego fueron más explícitos: "Que el dinero vaya a lo realmente necesario y no a mantener ideológicamente algunas historias, como subvenciones a determinadas asociaciones". Parece una desavenencia, a la que se la da publicidad para hacer más fuerza, pero se organizan reuniones semanales para estudiar las posibles reordenaciones del presupuesto y anuncian que, si se cumplen los acuerdos, será un Gobierno estable. Los de Vox no lo han dicho, pero los comentaristas suponen que su enfado proviene del acercamiento de Cs al PSOE. Aquí Cs cuenta con un vicepresidente de la Junta, el sanluqueño Marín, que quiere acabar en ese cargo la legislatura. No ayuda que Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, acuse al PP de Galicia de "tomar el mismo camino separatista del PNV" (¿?). Cuando Andalucía sólo ha recibido del Gobierno de Sanchez 100 millones de fondos adicionales, para el gasto sanitario y ha tenido que pagar la mayor parte de las facturas, la unidad del Gobierno se impone.

¿Serán todo esto "pellizcos de monja", que los hacían cogiendo muy poca carne, retorciéndola y que resultaban, pese a su brevedad, particularmente dolorosos, pero no llegaba la sangre al río? Confiemos que esos desencuentros entre Vox y los partidos que gobiernan en Andalucía sean, como mucho, pellizcos, dolorosos, pero intranscendentes.