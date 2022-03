Pedazos de tierra

El fin de la guerra de Putin tendría unos requisitos simples, según la comisión negociadora rusa: el reconocimiento por Ucrania de la independencia de los territorios separatistas del Donbás y de la anexión de la península de Crimea por Rusia. Aparte, garantías de su mantenimiento como Estado neutral, sin incorporarse a la OTAN, lo que tendría que quedar recogido en su constitución.

La denominación popular que se asigna al funcionamiento social al margen de toda ley es la de la ley de la selva. Presupone que se impondrá la voluntad tiránica de los más fuertes, como vendría a ocurrir en el mundo animal. Y describe, de manera acertada, lo que intenta aplicar el presidente ruso en el Este de Europa. Hoy en Ucrania y después, tal vez, en Moldavia… o en los países bálticos, porque, vulnerado el principio esencial de las relaciones internacionales de no emplear la fuerza para resolver diferencias, quizás se crea autorizado a proseguir su cabalgada mortal.

En ese contexto, resulta sorprendente la resistencia ucraniana ante la invasión que la propaganda moscovita se empeña en designar como una "operación militar especial para la desmilitarización y desnazificación de Ucrania". No en vano, la consultora Global Fire Power asigna a Rusia el segundo puesto en la comparativa de las capacidades militares de los países del mundo de 2022, ranking que no considera en su análisis el poder nuclear. Ucrania ocupa el puesto 22º. A pesar de ello, ya van más de 15 días de guerra y no parece que se haya producido lo previsto por el alto mando ruso: la pacífica bienvenida de los ucranianos en las aceras de sus ciudades, vitoreando el desfile del ejército de Putin, que vendría a liberarlos del opresor gobierno de Kiev, como en el Anschluss austriaco de 1938.

Putin recolecta, desde hace años, piezas para su puzle de la Madre Rusia, que han ido cayendo en sus manos con diferente grado de dificultad. Los más recientes, en 2014, fueron la península de Crimea y la ciudad autónoma de Sebastopol. Falta la incorporación formal de las dos repúblicas secesionistas de la región del Donbás, en el este ucraniano, las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

En 2000, había reincorporado la escindida República de Chechenia (arrasando su capital, Grozni, calificada por la ONU como "la ciudad más destruida de la Tierra") y, en 2008, reconoció la independencia de las repúblicas de Abjasia y de Osetia del Sur, territorios de Georgia. Por lo general, los secesionistas carecen de reconocimiento internacional, con exóticas excepciones como las de Nuaru (un Estado micronesio de 11.500 habitantes), Nicaragua y Venezuela, además de su habitual promotor, Rusia.

Todo este juego geoestratégico tiene en la población civil a su víctima principal. Solo el conflicto checheno causó entre 100.000 y 150.000 civiles muertos (hay una enorme oscilación de las cifras oficiales) y decenas de miles de desplazados. En Ucrania, el drama se repite. Y el cambio de estrategia de Moscú, que ha pasado de una presunta acción militar "quirúrgica" a la táctica del arrasamiento total, como en Grozni. Putin actúa como un criminal ("Carbón ruso en la bahía de Algeciras", J. Verdú, E. S. 10/III/22) y un día habrá de pagar por ello.