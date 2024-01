No son muchas las ocasiones que recuerde en las que mi padre me reprendiese. Yo era un buenazo, todo hay que decirlo. O más bien un coñazo. Me ponías en una esquina y ahí me quedaba, mudito, hasta que volvían a recogerme. Perdí la oportunidad de ser rebelde, de tocar un poco los huevos al personal, que no va mal de vez en cuando. La aventura más prodigiosa que viví fue perderme en un Carrefour durante 5 minutos por ir por la vida empanao. De los Apeninos a los Andes, como Marco, a buscar a mamá. Y fue traumático. Lloré tanto que aún hoy, cuando acompaño a mi madre al Carrefour, la obligo a que me lleve en el carrito de la compra.

Pero mi padre sí me reprendía cuando, tras opíparas comidas con vistas al Peñón, nos sentábamos en el sofá, poníamos una película, a él le asfixiaba el letargo y yo le gritaba: “¡Papá, te estás durmiendo!”. Analizo hoy con perspectiva la escena y concluyo que el niño no soporta que otros duerman mientras para él el mundo todavía está abierto a un sinfín de posibilidades. Forma parte de un biológico egoísmo infantil: es el niño el que, cuando el sueño le invada de manera natural y no por imposición, decide cuándo el día merece un respiro o acaba.

No es el crío un animal de soledades y silencios. Cuando lee en un rinconcito, mirará de soslayo para comprobar que otros lo están viendo leer; cuando juega, viaja a través de universos inefables para la mente mutilada del adulto, pero siempre deseará que haya alguien al alcance de su mano cuando quiera volver a la realidad para invitarle a ese portentoso paseo interestelar; y hasta cuando va a dormir reclama la atención del mayor, juguetea con él, lo engaña, pone a prueba su intuición. Si el final del capítulo del cuento acaba en alto, si detecta que la vocecita que le acompaña se convierte en un susurro imperceptible, si nota cómo su cama pierde presión y se vuelve más ligera, y él aún no se ha dormido, no mostrará compasión: “Sigo despierto”, dirá mientras el padre trata de salir de la habitación con la misma precaución que si discurriese por un campo de minas.

No, el niño jamás dejará de explotar al máximo ese derecho connatural a su simple existencia: el derecho a ser egoísta con los suyos. Por eso me da el vahído cuando veo cómo se le desahucia colocándole una pantalla en las manos y cómo los mayores consiguen que el crío solo llegue a necesitarles para que le limpien el orto. Creo que cuando sea padre lo más bonito que podré escuchar del hijo será “¡Papá, que te estás durmiendo!”. Y me alegraré porque sabré que me necesita para divertirse a pesar de que me toque las narices, otro derecho del que ha de disfrutar. Que para tranquilidad me voy a las piscinas de Teruel.