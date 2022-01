Es la primera vez que dedico uno de mis artículos de opinión a alguien de mi entorno próximo, mi colega y amigo, desde hace muchos, muchos años, Paco Estacio. Corrían los años 90 cuando participé en un curso formativo de la Consejería de Educación, sobre Metodología de muestreo en comunidades marinas, con un grupo de biólogos entre los que estaba Paco, biólogo marino e investigador. En aquel curso se forjaron amistades que aun hoy perduran. Con aquel grupo, al que se unió también mi marido, recorrimos distintas rutas y senderos del Campo de Gibraltar. Fueron salidas en las que todos disfrutábamos de la naturaleza, compartiendo también la comida, y una buena botella de vino. Eduardo Briones, Ana Juárez, Emilio Sánchez y Emilio García, fuimos junto con Paco, compañeros de viaje en los maravillosos rincones que los dos parques naturales que rodean Algeciras nos ofrecen. Creo que todos añoramos aquellos encuentros y nos repetimos, cada vez que nos vemos, que hay que retomarlos.

Ha llegado estos días a mis manos un libro publicado por Paco, "Cuentos para senderistas". Este proyecto, que ha visto la luz las pasadas navidades, es el maravilloso fruto de una circunstancia inesperada y difícil, que surgió en la vida Paco hace unos meses. En este libro se han reunido algunas de las historias que contaba a las familias y alumnos de su Colegio Huerta de la Cruz cuando, como profesor de este, estableció un grupo de senderismo y salía con ellos a conocer los rincones de nuestra comarca. Aunque sevillano de nacimiento, este algecireño de corazón no podría vivir sin "salir al campo", como él dice.

Me comenta Paco que el libro ha sido su mejor terapia durante este tiempo. La respuesta del público en la preventa del libro, superó todas sus expectativas. Ha dedicado de su puño y letra cada uno de los ejemplares a familiares ,amigos y antiguos alumnos. Dice estar "en una nube" por todo el cariño que está recibiendo. No me extraña en absoluto, es un "profe" enormemente querido, y una excelente persona.

No duden en hacerse con el libro, disfruten con las historias que en el se cuentan, conozcan al Prior, a Pepe "el joyita" o háblenles a sus hijos de las medusas de tierra, el gigante atrapamoscas ,o de las orcas y atunes que año tras año atraviesan el Estrecho. La imaginación de Paco ya está preparando nuevas historias, y si quieren hacer un sendero por nuestra zona, no lo duden, pregúntele a Paco, conoce nuestros parques mejor que nadie.

*Los beneficios de este libro(puede pedirse en www.kaizeneditores.com) irán destinados el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas(CNIO).Mas Investigación, menos cáncer.