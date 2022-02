El PSOE, patrimonio social

“Se abrirán de nuevo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor". Salvador Allende.

Cuando estamos a punto de que se cumplan 143 años de la fundación del PSOE en la Fonda Labra de Madrid, todos los que nos sentimos socialistas, tengan o no carnet -y los que no sean socialistas, también- deberíamos hacer una reflexión. El PSOE, además de ser más necesario que nunca, es patrimonio de la sociedad española. No solo de sus militantes, simpatizantes y votantes.

Quienes tengan la tentación de apropiarse de las siglas y los valores que el socialismo democrático representa de libertad, igualdad y fraternidad no solo se equivoca, sino que estará haciendo un flaco favor a aquello que dice defender.

Una vez más en todo este tiempo, el PSOE casi ha superado un proceso congresual. De hecho, ya se está escribiendo el epílogo con la celebración de las asambleas locales para elegir a quienes han de dirigir el partido en los próximos años y abordar las próximas elecciones, entre ellas las municipales.

Me parece sano y saludable el compromiso y la competencia entre compañeros y compañeras cuando se convoca un proceso de primarias para elegir la secretaría general. Los socialistas somos por encima de todo demócratas. No podemos ser adversarios y mucho menos enemigos.

Por tanto, desde la convicción de que estamos pasando una situación complicada y difícil en el mundo, cuando afrontamos unos tiempos que no son los mejores para la política con mayúsculas en Europa, hemos de tener muy presente lo que debemos hacer y los errores en los que no hemos de incurrir.

Hemos de mirar por los intereses de la ciudadanía desde la actitud de ser un partido con vocación de mayoría social. No somos ni mayordomos ni dependientes de nadie. Desde nuestra propia identidad, hemos de recuperar la confianza de la gente.

Devolver al PSOE las victorias de Felipe González, Zapatero y Pedro Sánchez no son una frase hecha ni un tópico, sino una necesidad de transformar la sociedad mirando al futuro pero sin renunciar al pasado. No es proyecto de un líder ni de unos cuantos. Tampoco es un proyecto de grupos ni de bandos, sino de todos. Es una alternativa permanente a la derecha.

Hemos de ir de horas bajas a estímulos altos, a reforzar una opción plural pero no dividida y a recordar y tener presente lo que decía Ramón Rubial: “Primero España, luego el PSOE y después nosotros, los militantes”. Tenemos el gran reto de aportar en los tiempos presentes y futuros la voluntad firme de la unidad y la cohesión. Nuestra actitud debe ser sumar, jamás restar ni por equivocación, por que el PSOE ha de ser un instrumento al servicio de la sociedad, de mujeres y hombres unidos por una convicción y un compromiso.

No debemos olvidar que la inmensa mayoría de las compañeras y compañeros que participaron en este proceso desean un partido tan plenamente democrático como electoralmente participativo.

También debemos saber que estamos reconstruyendo Europa después de la pandemia. Lo que más nos puede unir es la conciencia de nuestra fragilidad ante el destino. No podemos ni debemos renunciar ni a nuestra tradición ideológica ni a nuestra lectura crítica de la sociedad, ni renunciar a nuestra vocación internacionalista obrera como a la universalista ilustrada.

En estas primarias, al margen de los eslóganes que cada uno acuñe, hemos de ser generosos. He de confesar que desde la convicción y desde el respeto a las diferentes opciones y opiniones, somos quienes más garantías ofrecemos a la ciudadanía para continuar transformando la sociedad española.

Me gustaría de la misma manera que comencé con palabras de Salvador Allende, finalizar con unas de Pablo Iglesias, fundador del PSOE y la UGT: “Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que las anima, sino para llevarlas a todas partes”.