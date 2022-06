Al PSOE le falta aire

Ni siquiera el mago Tezanos tiene buenos presagios para los socialistas el 19-J. Esperábamos a este catedrático de Sociología jubilado, que ejerce la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas del Gobierno de la nación. Un entusiasta capaz de provocar de la nada un viento de cola: la horquilla que publicó el CIS para las elecciones generales de noviembre de 2019 le daba por alto 150 diputados a Pedro Sánchez; sacó 30 menos. Pues ni él ha conseguido insuflar aire al Partido Socialista, con la encuesta sobre las autonómicas. El baremo, que suele ser casero, concede entre 32 y 36 escaños al PSOE, dato que se parece a los 33 que sacó Susana Díaz en diciembre de 2018. Por debajo de esos números Juan Espadas no tendría posibilidad de seguir en el cargo.

La comparación del CIS entre PP y PSOE es demoledora para el partido que mandó 37 años en la Junta. Los populares lideran todos los epígrafes. En escaños quedarían 48 a 34; en quién defiende mejor a Andalucía, 37 a 14; en partido que mejor representa a los consultados, gana el PP por 29 a 18; en el que inspira más confianza, 33 a 16; en el que tiene mejor líder, 48 a 10; en el que está más capacitado para gobernar, 44 a 16. En conocimiento de Moreno y Espadas, 96 a 67; en valoración de ambos, 6,2 y 4,8, y sobre preferencia de quién gobierne, 44 a 13.

La tendencia no favorece al PSOE. Y con el PP ocurre lo contrario: en Sevilla, hasta ahora feudo socialista, los populares pueden sacar 8 escaños, dos o tres más que sus rivales, cuando en 2018 fueron los cuartos, detrás de PSOE, AA y Cs. Síntoma de un cambio de ciclo que afecta a la política española. La operación para apartar a Susana Díaz no ha salido redonda. Espadas no ha sido un revulsivo, no parece que vaya a recuperar los 400.000 votos perdidos en 2018 e incluso el CIS le da una pérdida de tres puntos, la oposición a la Junta no ha mejorado con el nuevo equipo, ni se ha visto la anunciada movilización de sus alcaldes.

Al PSOE andaluz le falta el aire. Su pulmón de acero era el poder en San Telmo. Los tres últimos jefes del partido fueron antes presidentes de la Junta y después secretarios del partido. Y con Espadas se ha tratado de hacer algo parecido, sin la Presidencia. Se le eligió en unas primarias candidato a la Junta y con ese aval se convirtió como por ensalmo en secretario general del PSOE-A. Pero la respiración artificial sin el motor principal de la Junta no es suficiente. Está tan lejos de lograrlo, que Tezanos esta vez ha preferido no hacer el ridículo.