PP de San Roque: un caos

En julio pasado dimitió como presidenta del PP de San Roque y concejala Marina García, en tanto que el siguiente en la lista electoral, Javier Barberán, renunció a ocupar el puesto. Esta semana ha dejado su acta en el Ayuntamiento Mercedes Caravaca, pero no lo ha hecho precisamente en silencio. La ex edil popular ha culpado directamente al actual presidente, Ramón Aranda: la sede local es un desierto, no se convocan reuniones y la labor de oposición es nula. No es extraño que Elías Bendodo busque un candidato.