Ojo con la fiebre por el autogobierno

T ARRADELLAS ya levantó una notable polémica tras arremeter contra la proliferación de las autonomías durante la Transición. No pocas comunidades se sintieron vejadas y censuraron sus palabras. El ex presidente de la Generalitat no era partidario de un Estado federal “porque eso nos igualaría a todos”, pero pidió más autogobierno para las comunidades históricas. Unos 40 años después vamos a peor. Sus herederos no se conforman con un estatuto a la carta y reivindican la independencia. Como es inviable, intentan someter a la mayoría a su capricho y conviene no entrar al trapo. Es mejor apelar a la unidad sin concesiones que competir por ver quién logra más autonomía.