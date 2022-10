Ocultar la basura

Dice el Tribunal de Cuentas en su reciente auto de 22 de septiembre que "cabe apreciar indicios racionales de que el Ayuntamiento haya podido incurrir en responsabilidades contables", y ello en relación,entre otras cuestiones, a supuestos pagos sin justificación presupuestaria por importe de 1.115.000 euros desde el Ayuntamiento de Algeciras a Algesa, así como por un posible doble abono de otro millón y medio.

La respuesta casi inmediata por parte del gobierno municipal ha sido la convocatoria de un consejo de administración extraordinario de la citada sociedad municipal donde, al parecer, incluso se le negó la palabra a algún representante municipal elegido democráticamente por los algecireños. No es un consejo cerrado donde se han de dar tales explicaciones, sino en el Pleno Municipal, salvo que se quiera ocultar algo, que puede parecerlo; y, por supuesto, también al Tribunal de Cuentas. Que no olvide el gobierno actual que ya fueron condenados por responsabilidad contable anteriores autoridades y funcionarios del Ayuntamiento. No es bueno enrocarse en la oscuridad.

Pero la falta de transparencia ya es una costumbre en Algesa. Así lo atestiguan resoluciones del Consejo de Transparencia de Andalucía o del Defensor del Pueblo de Andalucía, que estiman reclamaciones en relación a procesos de contratación de personal y que obligan a la empresa a dar determinadas informaciones que habían de ser públicas y que se ocultaban sin fundamento jurídico alguno.

No solo eso sino que también se intenta desacreditar al funcionario que, en pleno ejercicio de sus derechos y también como es su obligación, denuncia el asunto, olvidando el Ayuntamiento que le corresponde proteger el interés público y que, si existe algún indicio de irregularidad en la gestión de la empresa, no cabe taparla como se tapa la basura en un vertedero.

A todo lo anterior se unen otros antecedentes nada alentadores que ya va teniendo la gestión de la empresa municipal, principalmente un gerente condenado en firme por la comisión de delitos en el ejercicio de tal dirección de Algesa pero que, amparado por el actual gobierno, sigue gestionando la misma y los millones de euros que los algecireños pagamos cada año en concepto de tasa de recogida de basura.

Quizá no sea el momento solo de aclarar lo denunciado, sino de plantearse también la viabilidad de esta fórmula de gestión de un servicio tan esencial como es la limpieza de la ciudad y que mueve tanto dinero sin el control directo de la intervención municipal, como cabría si se gestionase de forma directa y no a través de empresa interpuesta. Salvo que es lo que se quiera, como dijo aquel.