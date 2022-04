Nuevo manual de instrucciones en el PP

El camarero que atendía a los viajeros tras la barra del vagón-cafetería se disculpaba ante la falta de botellitas de ginebra con la que aliñar la tónica en el último trayecto del día. "Los del PP se lo han bebido todo", se explicaba. In vino veritas, reza el clásico, que por algo perdura. Y sí, los del PP tuvieron ese fin de semana motivos sobrados para reflexionar y para celebrar también el resultado de un congreso de urgencias que, al final, acabó siendo de refundación. Como aquel otro celebrado en 1990, igualmente en Sevilla, en el que Aznar logró la presidencia del partido.

Los populares de 2022 cuentan con un manual de instrucciones renovado cuya aplicación, apenas intuida por el electorado, ha quedado reflejada en el último sondeo del CIS. A Núñez Feijóo le han bastado en menos de un mes un puñado de entrevistas y una promesa insinuada de viraje al centro para frenar en seco la subida de Vox y para poner a su partido a solo tres puntos del PSOE, lo que en la práctica representaría un empate técnico. La oferta realizada por el jefe de filas de los populares a los socialistas para renovar de una vez órganos del Estado, como el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, supone un viraje clave respecto a la etapa de Pablo Casado y devuelve al PP al plano que nunca debió abandonar, al lugar que corresponde a una formación sistémica y clave para la gobernabilidad de España. Tal cual lo son los socialistas, ni más ni menos.

En otro gesto calculado, Feijóo ha preferido también reunirse el martes con los agentes sociales a asistir a la toma de posesión, con el apoyo de Vox, de Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. El líder del PP, aunque no la ha desaurotizado, pondrá así distancias con una alianza calificada con alarma por el PP europeo como una "capitulación" ante un "movimiento de extrema derecha".

La prueba de fuego serán las elecciones andaluzas, cuya convocatoria se antoja inminente para aprovechar la ola en favor del PP. Esos comicios tendrán una relevancia a escala nacional como pocas veces anteriores. Con todos los sondeos dando por hecha la victoria de Juanma Moreno, Feijóo propone al PSOE un acuerdo para que gobierne siempre la lista más votada, aunque habría que preguntarle por qué esa fórmula no fue válida en 2018, cuando el PSOE logró en Andalucía con Susana Díaz 33 escaños y el PP de Moreno 26. No es ese el tema cenral en un país donde, además, las elecciones de carácter presidencialista no existen. La interrogante es si los dos grandes partidos están dispuestos a cerrar grandes acuerdos entre sí o si optarán por seguir haciendo el caldo gordo a los hiperventilados de los extremos.