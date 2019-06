Ninguneo real

El miércoles pasado, se cumplieron cinco años del reinado de Felipe VI. En una emotiva ceremonia en el Palacio Real, el monarca compartió la celebración con 41 españoles, merecedores de pertenecer a la Orden del Mérito Civil de la que fueron investidos en ese acto. A don Felipe le acompañaban, la reina Leticia y las infantas que compartieron ese día gozoso con una monja que trabaja en Haití, voluntarios, investigadores, empresarios, maestros y profesores universitarios, músicos, deportistas, un donante de sangre y hasta un apicultor que se han distinguido en el servicio al bien de la nación. La intención del acto, está diáfanamente clara. Podría haberse organizado un Te Deum a la antigua usanza, un fiestón de rancio abolengo, un desfile militar o algo parecido a la imposición de la Orden de la Jarretera británica para contento de fans y alegría en papel cuché del HOLA. Sin embargo el monarca optó por homenajear, a lo mejor del pueblo al que sirve. No es un gesto vano.

Miren ustedes, los hombres y mujeres de la transición, grupo al que pertenezco por mi edad y por convicción propia, no éramos monárquicos porque no habíamos conocido en España a ningún rey. Recelamos cuando Franco eligió a dedo, a su sucesor, pero su actuación, trayendo la democracia al país y salvándola de los golpistas del 23-F, nos hizo a todos "Juancarlistas". Ejerció su papel de arbitraje que le asigna la Constitución con dignidad, a la vez que preparó convenientemente a su sucesor, para el día del relevo. La pena fue que con la edad, le entró, lo que llaman en Los Barrios el "celillo del viejo" y le dio por perseguir a alguna lagartona. Pero ello no puede empañar su trayectoria clara de servicio a España. Don Felipe está hoy magníficamente preparado para ocupar la Jefatura del Estado, si se compara con los currricula de los políticos con los que tiene que lidiar. Volviendo a la ceremonia del miércoles pasado, ¿saben ustedes cuándo entró la noticia, en el telediario de la 1 de TVE?: a los 25 minutos de la apertura del noticiario. Ignoro si los directores de Informativos, están aquejados de una fiebre republicana que les espolea a ningunear nada menos que al Jefe del estado constitucional. A lo mejor les da más gustito, dedicar el espacio máximo del programa al baile de sillas para ocupar puestos políticos o a las declaraciones de un ex primer ministro francés que ha venido a España a enredar en Cataluña y a insultar al partido que le dio cobijo. Ya se que las noticias buenas, no son noticias, pero hombre…