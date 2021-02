Negro se fue enero, negro llega febrero

Se fue el infame 2020 dando paso a un 2021 que, en su primer mes, no ha mejorado las cosas. "Andalucía sigue sin doblegar la tercera ola: récord de contagios y 69 muertos. Sevilla registra otros 1.200 contagios en un solo día" titulamos ayer. Está la vacuna, lo que es mucho. Pero, ¿cuándo se logrará inmunizar ese 70% de la población para que retorne algo parecido a la normalidad perdida? Por un lado, la recién estrenada ministra de Sanidad afirma que se alcanzará en el verano. Por otro, los expertos de mayor prestigio advierten que es prácticamente imposible. Según la jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, "hay que sacarse de la cabeza" que el 70% de la población estará inmunizada en verano; el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López Hoyos, ha afirmado que la inmunización del 70% llegará no en verano, sino en navidades, si todo sigue al ritmo actual: "Si a finales de enero hay unas 88.000 personas vacunadas, es muy difícil que una población de 33 millones de personas esté inmunizada en verano"; el epidemiólogo de la OMS Daniel López Acuña advierte de que "con las dosis que nos están llegando, que es la cuarta parte de lo que necesitamos, no vamos a poder llegar a la meta del 70% al final del verano". Hay razones para fiarse más de ellos que de la ministra.

Mientras tanto las elecciones catalanas marcan el paso del Gobierno de España. Que el ministro de Sanidad haya saltado a Barcelona en plena expansión de la tercera ola lo deja claro. Se manifiesta allí una multitud para reivindicar la independencia y la liberación de los políticos presos, y para apoyar a un rapero que enaltece el terrorismo, pidiendo "amnistía total". Javier de Erausquin (Barcelona pel Canvi) ha tuiteado una fotografía de la masa apelotonamiento de más de 700 personas gritando sin guardar distancia y la mayoría sin mascarillas- escribiendo: "No puedo imaginar lo que sienten los hosteleros catalanes al ver esta foto del separatismo hoy en Barcelona". Y los mítines rompen los confinamientos. Mientras, la tercera ola crece desbocada, España sufre una media de 411 fallecimientos diarios y en Cataluña se alcanza una mortalidad superior a la de la primera ola. La manifestación, pese a su carácter violento y el incumplimiento de las normas sanitarias, no fue disuelta con la contundencia esperable. Así estamos.