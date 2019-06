Nativos digitales

Se llama así a las personas nacidas en la era de los ordenadores y dispositivos electrónicos, herramientas que han supuesto para la humanidad un cambio de paradigma equiparable al advenimiento de la imprenta. Internet puso al alcance de todos un ilimitado acceso a la información y el conocimiento a la vez que una extraordinaria capacidad para comunicarse entre sí. Sin embargo y tal como demuestran el reciente suicidio de una mujer a causa de la difusión indiscriminada de sus imágenes intimas a través de WhatsApp (quizá la aplicación más popular de los teléfonos inteligentes) no todo son ventajas en la revolución digital. Aunque las nuevas generaciones nos asombran con su pericia en el manejo de artefactos tecnológicos, lo cierto es que son en verdad las máquinas las que, a través de sofisticados algoritmos, manejan sutilmente a los consumidores ofreciéndoles la información más conveniente, las redes de contactos más afines e incluso facilitándoles la búsqueda de amigos. A primera vista pareciera que la mayoría dominamos a la tecnología, pero si profundizamos en el asunto encontraremos estudios donde se evidencia que el uso preferencial de los potentes dispositivos digitales es superficial y limitado a una serie de operaciones sencillas, básicamente en redes sociales, YouTube y WhatsApp. En realidad, los sistemas informáticos se han ocultado a sí mismos, alejando a los usuarios de sus interioridades técnicas y tal como escribió el autor de "2001", Arthur C. Clarke: "Toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia". A tal punto somos ajenos a sus procesos de funcionamiento que, con un somero entrenamiento, cualquier aborigen de las tribus caníbales de Nueva Guinea probablemente lograría manejar un smartphone con la misma soltura que el más friki de los internautas. Se produce así la paradoja de que siendo España uno de los estados que más demanda el uso de productos tecnológicos, esa tendencia no se corresponde con el poco interés que despierta el estudio y desarrollo de sus procesos operativos.

Mientras que en países como Singapur las modernas tecnologías se aprenden desde muy niños y la programación computacional es asignatura básica al nivel de la lengua o las matemáticas, aquí los ciudadanos y, lo que es peor, los gobernantes aceptan de buen grado el papel de simples espectadores que, eso sí, disfrutan (a tope) las facetas lúdicas de este fastuoso mundo digital. En vez de hackers (esos modernos bandoleros que les buscan las vueltas a las maquinas más sofisticadas), tenemos obsesos tecnológicos que viven antes en la "nube" que en la realidad. La potencia de las herramientas digitales que tienen entre sus manos, unida a su falta de pensamiento crítico les predispone a hacer daño a los demás y a sí mismos. A efectos prácticos es como si diésemos a u mono… ¡una metralleta!