Nadie es profeta en su tierra

En estas fechas nos presentan las mejores películas españolas. En realidad, son las que más les gustan a un nutrido grupo de "entendidos". La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España es la que se encarga de elegir a los candidatos. La academia tiene una estructura piramidal con miembros numerarios, supernumerarios, miembros de honor y miembros asociados, además de una Junta Directiva que la gestiona.

Los Goya son unos premios de un "club privado". Algo más de 1.200 académicos son los que eligen a las candidatas y después votan para otorgar dichos premios. Los ganadores no tienen porque coincidir con mis gustos personales, pero no me pierdo la gala de los Goya. Disfruto con ella. Los premios para mí son un gran catálogo visual donde me indican la punta del iceberg de la producción cinematográfica española de este año. Sus actores, productores, guionistas, directores la pregonan como en un buen mercado y yo estoy atento a sus recomendaciones. No comento el "glamour" o la pasarela, que cada uno vista como mejor le guste.

Me gusta leer con música de fondo, y cuando no marca recomendaciones el autor, normalmente escucho bandas sonoras, por ello es uno de los premios que sigo con más interés. Alberto Iglesias, José Nieto y Roque Baños están entre mis favoritos junto con los internacionales John Willians, Ennio Morricone y Danny Elfman.

La academia cinematográfica, como la sociedad española, está en desarrollo, en transformación. La gala fue en Valencia, todo un acierto. Se respiraba el aire de Berlanga.

Con anterioridad fue en Barcelona, Sevilla y Málaga. Con naturalidad escuchamos hablar en inglés, catalán, euskera y gallego. Las lenguas enriquecen, no comprenderé nunca por qué se quiere eliminar o reducir su uso y aprendizaje.

La industria cinematográfica es cultura y también es negocio, produce enriquecimiento para nuestro país tanto cultural como económico, por ello necesita todo nuestro respeto y apoyo.

Estoy deseando ver algunas de las producciones ganadoras o nominadas, empezando por Valentina la ganadora como mejor película de animación. La banda sonora de Madres paralelas, de Alberto Iglesias, no estaba nominada; la ganadora es de Zeltia Montes, por El buen patrón, pues ya estoy buscándola.

Nadie es profeta en su tierra y mucho menos Pedro Almodóvar. Sus compañeros no lo han votado, pero a mí me sigue gustando su cine. Su fotografía tiene unos colores únicos, sus chicas siguen creciendo, sus conversaciones se entienden, el sonido de sus películas es único, sus planos son cuadros estudiados al milímetro, en sus guiones se unen el dramatismo con la comedia…

¡Seguid creando para que nosotros disfrutemos!