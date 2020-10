El proyecto de apertura del Museo del Ejército en el antiguo edificio del Gobierno Militar no solo es buena noticia por la puesta en valor del edificio y de la zona, tan necesitada de ello, sino también por la mejora de la oferta cultural de la ciudad. También dignifica e intenta grabar en nuestra memoria, aquel tiempo pasado en el que las Fuerzas Armadas fueron parte esencial de la vida de la Comarca. No hay nada que reprochar a la iniciativa municipal y es honesto reconocerlo, sin que quepa mezclarla con el anti-militarismo, ya que se trata de historia social, más que de la propia milicia. Pero si que es reprochable que el Estado, después de tanto tiempo de presencia militar, no comande esta idea ni haya sido al menos, participe activo de la misma. Si te he visto no me acuerdo. Quizá sea ello una muestra más de la indiferencia con la que se nos trata a la Comarca, desde el Estado o la Autonomía, y que aceptamos mansamente en la mayoría de ocasiones, sin la más mínima respuesta reivindicativa o crítica.

Jamás he escuchado a ningún representante público, por ejemplo, manifestar su incomprensión, por el hecho que la sede administrativa del Parque Natural del Estrecho se halle en San Fernando cuando el citado Parque comprende terrenos de los municipios de Tarifa y Algeciras. Supongo que lo lógico es que estuviera por aquí, como la sede de Los Arcornocales se halla en Alcalá, o la del Parque de Grazalema, en El Bosque. No lo entiendo.

Hubo un tiempo en que tal sensación de maltrato, se quiso confrontar mediante la revitalización de la idea de la Provincia de Gibraltar, casi objeto de aprobación en 1969 como instrumento en la lucha por la recuperación de la soberanía de La Roca, y que de nuevas se planteó como medida reivindicatoria local, ante el olvido sufrido. Siendo objetivos, el ser provincia no solucionaría nuestros males endémicos (que se lo digan a Teruel), y más en la configuración actual de la provincia como mera administración local de gestión. La Mancomunidad, de hecho, podría asumir competencias de la Diputación.

Pero lo que si sería útil, en mi humilde opinión, sería la constitución de un fuerte espíritu colectivo de lucha por los intereses de la Comarca, como lobby de presión ante los centros de decisión nacional y autonómico, y frente a nuestros representantes en los mismos, que en más que alguna ocasión, olvidan los intereses de sus conciudadanos y votantes, a favor de lo que se les dicta desde otras capitales o las sedes de sus partidos. Ello depende de la ciudadanía.