Mujer y caza

Siempre hemos oído que la caza es un mundo de hombres, pero nada más lejos de la realidad. Recientemente se han descubierto indicios de que las mujeres del Neolítico también cazaban, echando por tierra lo que siempre hemos estudiado: las mujeres se dedicaban al cuidado de los más jóvenes, mientras los hombres salían a cazar, viéndose este acto como una muestra de fortaleza. Si bien es cierto que esto no ocurría en todas las culturas.

Este descubrimiento se ha hallado en las montañas de los Andes de América del Sur en un enterramiento de una cazadora de hace 9.000 años. Los huesos encontrados corresponden a una mujer de entre 17 y 19 años que fue enterrada junto con un juego de herramientas de caza mayor (proyectiles de piedra, un cuchillo y hojuelas). Como sabemos, los objetos que acompañan a las personas cuando mueren tienden a ser los que los acompañaron en su vida. Pero este no ha sido el único descubrimiento femenino relacionado con la caza, pues se estima que entre el 30 y el 50 por ciento de los cazadores del Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano en las Américas pudieron haber sido mujeres.

Además, es curioso que el Dios de la caza en la mitología romana y griega sea una mujer, Diana y Artemisa, respectivamente, representaban la caza, la protección de la naturaleza y la Luna. También es destacable el hecho de que caza y protección de la naturaleza vayan de la mano.

Así que, desde antaño la mujer ha formado parte de la actividad cinegética de una manera o de otra. En la época de nuestros abuelos era muy raro ver a una mujer cazando, sin embargo, era muy común verlas preparando y cocinando esta carne o incluso acompañando a sus familiares y compartiendo el día de caza desde un segundo plano.

Hoy en día las mujeres reivindicamos nuestro papel dentro del mundo cinegético, pues cada vez somos más las que practicamos este deporte de forma activa y visible. Los tiempos han cambiado y hemos conseguido ser protagonistas de esta afición. Aún queda camino por recorrer, pues siempre va a haber alguien que no comparta tu afición o que simplemente te diga que no vales para realizar una actividad por ser mujer, pero esto es algo que nos encontramos cada día al salir de casa, en la escuela, en el trabajo, etc. Desde mi experiencia personal y la de otras compañeras como Thalía Sánchez (campeona provincial y autonómica de caza menor con perro en Castilla-La Mancha) nos sentimos muy arropadas por el sector masculino en este mundo. Cuando nos ven cazando con nuestros padres, otros familiares o amigos nos comentan frases como “Qué alegría, ojalá, mis hijos me acompañaran y poder disfrutar estos días con ellos”, es decir, lo que se quiere es compartir esta afición con los que más quieres, independientemente del sexo, lo que viene a ser pasar un día con familiares y amigos sin importar el número de piezas que se abatan.

Muchas de nosotras hemos aprendido esta afición de nuestros padres, tíos o abuelos, otras se han iniciado por su propia cuenta y otras aún no se han atrevido a dar el paso de manifestar su afición y la disfrutan en silencio.

¡Mucho ánimo a todas pues todas tenemos mucho que aportar!