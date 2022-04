Mujer, 80 años

La mente humana es inconmensurable, quiero decir que está condenada a una incomunicación que sólo palían, por este orden, el sistema límbico (que los pedantes llaman inconsciente), la música, el arte visual y el lenguaje. Cada vez me siento más solo y más desganado de comunicar, por ello escribo y pinto palabras, disfruto la música y empatizo con quienes me dan felicidad.

Me resulta un pelín criminal no ser capaz de entender el drama, tantas veces agazapado en la rutina, de las mujeres que navegaron el siglo XX en España, verbigracia. Siento una enorme simpatía hacia esa mujer de ochenta años que por fin ha denunciado a su marido y se ha alejado de él. Pero pienso en esos ¡millones! de vidas de sumisión y trabajo gratuito y obligado, esto es, esclavo, que han soportado estas mujeres atadas a sus amos por algo tan ruin como una pensión que, al parecer, merece él porque ella no "trabajó".

Usted me saldrá con que su madre fue feliz en el matrimonio, aunque su marido fuera el mismo Demonio. Sinceramente: creo que no pensamos lo que debió suponer dejarse pacíficamente violar cada noche de débito conyugal, ceder por no poder expresar sus propias delicias corporales y no haberlas alcanzado nunca por olvido o precocidad indiferentes, soportar infidelidades porque ya se sabe cómo son ellos, en muchos casos con parejas simultáneas (ilegales, eso sí), bastardos paseantes por las calles de la misma población cuando no las venéreas transportadas desde alguna vagina en venta.

Cómo se debía sentir una sabiendo que si tu marido te mataba por sospecha de infidelidad (no digamos ya por corresponderle sus cuernos), habría de disfrutar de libertad y comprensión. Recuerdo una pobre mujer con el rostro machacado, a finales de los setenta, comprando el pan muy temprano antes de irme al colegio, y el silencio a su alrededor y después los comentarios de a saber y pobrecita qué mala suerte tienen algunas; claro, este hombre tiene un pronto muy malo pero después es muy bueno para su casa y sus hijos.

La denigración constante: no poder firmar documentos, no ser nadie, ser mandada a callar y no meterse en cosas de hombres, soportar borracheras y suciedades, palizas a los chiquillos, desprecios a las hijas y otras gracias varoniles, todo hasta los ochenta años. Un poco tarde, qué pena, y todavía dicen que es mentira.