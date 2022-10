¿Muerte o ascensión del Secretariado?

Nuestro obispado, Cádiz y Ceuta, tiene distintas delegaciones, como son Cáritas o Enseñanzas, y secretariados como es el de Catequesis o el Diaconado permanente. El Secretariado Diocesano desaparece y queda asumido por la Delegación Episcopal para las Hermandades y Cofradía. Su delegado puede ser tanto un seglar como un sacerdote, por ello desaparece la figura del director del Secretariado, quedando toda la estructura coordinada por el delegado. También es importante la figura de un sacerdote consiliario para acompañar en el diálogo con los directores espirituales de las hermandades y cofradías.

Las hermandades son importantes en la vida de nuestros pueblos y también en la vida de nuestras parroquias. La transversalidad social, cultural, económica e incluso generacional que tienen las hermandades es superior a la que poseen otros colectivos.

Su capacidad de convocatoria es enviada por muchos, empezando por los políticos, que por muy agnósticos que sean se arriman a cualquier acto cofrade y rápidamente aprenden nuestra jerga propia. En los últimos veinte años han crecido y madurado no solo en patrimonio o en estética procesional.

Por supuesto que el mundo de las Hermandades no es perfecto, tenemos lagunas que cubrir y tramos que recorrer. Pero todos ellos dentro del seno de la Iglesia. No somos una bonita agrupación cultural, sin la vivencia de fe, en comunidad eclesial, no somos nada.

Ha sido nombrado como responsable de esta Delegación Rafael Guerrero, que era el subdirector del Secretariado que tan magistralmente ha dirigido Alfonso Caravaca de Coca, a quien todos echamos de menos.

La nueva Delegación Diocesana tiene importantes retos: vivencia de fe cofrade dentro del ámbito parroquial, eclesial; misión evangélica de los cofrades como herramienta de fe popular; y agilidad administrativa. Pero para todo ello se requiere formación. En ella se lleva trabajando desde hace años, pero hace falta una transformación metodológica, dejar a un lado las charlas teóricas y magistrales, dando un paso a una metodología práctica, que parta de la experiencia personal. También en la educación cofrade debemos buscar la innovación, la clase invertida donde no se venga a escuchar, sino a compartir, a exponer, a trabajar en equipo, donde el trabajo cooperativo sea tan importante como una trabajadera.

En nuestra sociedad, muchos de quienes están alejados de la Iglesia, el único rostro que conocen de ella es el cofrade. Ser cofrade es una misión dentro de nuestra iglesia. Como indica el eslogan del Domund Tenemos que ser los testigos de Cristo.

El Secretariado Diocesano ha desaparecido, larga vida a la Delegación Episcopal de Hermandades y Cofradías.