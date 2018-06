Montero hace de Montoro

La deglución de sapos es un peaje ineludible cuando se llega al poder, tanto más continuada y dolorosa cuanto más imprevista es esa llegada. Tragar batracios representa así la distancia entre el deseo y la realidad, la diferencia entre predicar (desde la oposición) y dar trigo (desde el Gobierno).

Ningún ministro de Pedro Sánchez ha tenido que digerir, todavía, un sapo tan descomunal y molesto como el de la titular de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero. En dos semanas ha pasado de ser ariete de la España autonómica para alumbrar un nuevo sistema de financiación autonómica a baluarte de la prórroga del modelo actual por resignación (no da tiempo a cambiarlo en media legislatura). Lo que va de consejera a ministra.

Sánchez ha obligado a Montero a hacer de Montoro en menos tiempo del que tarda en persignarse un cura loco, y se sospecha que otros ministros socialistas tampoco van a tardar en acomodarse a las políticas de sus predecesores populares. Lo doloroso es que la adelantada de la conformidad haya sido la política más beligerante contra la pasividad de Montoro, y la nuestra la comunidad autónoma más perjudicada, junto a la valenciana, por la congelación del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

¿Y qué se va a hacer con la financiación de las autonomías, que antes necesitaba una reforma "inaplazable" (Susana Díaz) y ahora no da tiempo en dos años? Ahí está lo malo: se celebrarán negociaciones bilaterales con cada comunidad y todas ellas -¡milagro!- saldrán beneficiadas.

No hay nada que guste más a un independentista que una bilateralidad. Ni que guste menos a una constitucionalista andaluza modelo Susana. Resumiendo, creo que el presidente Sánchez está preparando el terreno para desactivar el conflicto de Cataluña bordeando algunas líneas rojas. Quiere presentarse a la cita con Quim Torra con el acercamiento de los políticos presos -algo razonable en sí mismo-, pero también ofreciéndole mejoras financieras que no se atrevería a plantear en una reunión con todas las autonomías y las reformas estatutaria y constitucional que o bien son tan drásticas que no es capaz de defender ante todos los españoles o bien son tan menores que no van a satisfacer a los secesionistas.

¿O va a meter Pedro Sánchez en una reforma de la Constitución el derecho a la autodeterminación de Cataluña? O es mentira o es imposible (PP y Ciudadanos no lo aceptarán). Y Montero, de Montoro.