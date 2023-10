Desde su brumoso y solitario exilio en Glasgow, Luis Cernuda dio a la luz Ocnos, un libro escueto y profundo, donde rememoró su infancia sevillana con una intención no exenta de despecho. Entre patios con velas descorridas y magnolios ocultos aflora la reivindicación de una alegría ausente que brota de la mano de unos mitos clásicos que no solo sirven para titular su referencial libro de prosa poética, sino para reconocer la fascinación del escritor por una mitología libresca que despertó su atracción hacia la poesía.

Las leyendas helenas han conformado todo un imaginario colectivo de imágenes e impulsos, metamorfosis y viajes, seducciones y laberintos que han calado en el arte y la vida a lo largo de milenios. El Olimpo y el Parnaso han sido mucho más que meras montañas. Profundos abismos, amenos jardines y Océanos ignotos han formado parte del cúmulo de posos que muchos llamamos cultura.

El Mediterráneo es un mar ancho y ajeno, aunque en otros tiempos se conociera por otros adjetivos. De Algeciras a Estambul y, sobre todo, de Estambul a Algeciras se han producido singladuras, viajes y navegaciones que han trascendido los más prosaicos intereses. Los mitos siempre han tenido la función confesada de responder a complejos interrogantes. Muchos debió de plantear el territorio en el que habitamos, ya que pocos espacios poseen la densidad de figuras legendarias como las que se relacionan con el Estrecho de Gibraltar. De Gerión a Melkart, pasando por Briareo, Poseidón, Medusa, Pegaso o Euritión, toda una pléyade de divinidades orientales han convivido con otras autóctonas formando mosaicos traslúcidos donde sucesivos procesos de aculturación depositaron capas de sucesivas y persistentes colonizaciones.

Mañana sábado, Europa Sur iniciará la publicación semanal de Mitos del fin de un mundo, un conjunto de textos sobre leyendas relacionadas con este sur de Europa que he tenido ocasión de redactar después de meses de apasionada y gozosa investigación. No se trata de un trabajo individual; en todo momento he contado con los quehaceres, aliento y aportaciones de Enrique Martínez, pintor, historiador, investigador y escritor que no solo ha efectuado las ilustraciones que iluminan los textos, sino que me ha acompañado en un largo proceso de búsqueda, análisis y discusión que ha desembocado en unas entregas donde hemos querido ofrecer una visión de la mitología cercana y diferente. Las columnas no han sido solamente unos hitos liminares y fronterizos. Perseo, Odiseo y Orfeo no fueron unos transgresores rimados y Hércules no debe ser considerado como paradigma de un fornido fundador por muchas comunidades reivindicado.

Hemos intentado ofrecer una visión diferente de los mitos, acercarnos a ellos desde el otro costado, no desde el habitual que durante siglos inspiró teogonías y enciclopedias. La perspectiva resulta decisiva para acercarnos a la realidad, aunque esa realidad sea la de leyendas deslumbrantes que a muchos despertaron fascinaciones poéticas.