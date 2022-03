Hoy es Miércoles de ceniza, inicio de la cuaresma, pero la ceniza que más estamos percibiendo es la de los bombardeos sobre Ucrania. Nos acercamos con humildad al sacerdote que nos indica: "Polvo eres y en polvo te convertirás" y en las noticias vemos el polvo en que se están convirtiendo las ciudades ucranianas.

En esta columna quería describir el olor de nuestra cuaresma, del azahar de mi limonero o el de los pocos naranjos de la calle Jardines y no del olor a quemado tras ser destruidas las gasolineras por el bárbaro de espíritu imperialista. Del incienso amorosamente prendido y no del edificio con odio arrasado. Quería escribir sobre el despertar de la naturaleza, de los brotes de las higueras con sus nacientes brevas, del verdor de la morera y no del rojo oscuro y llameante de la invasión.

De la belleza de los altares de cultos que rivalizan con cualquier exposición de los museos más emblemáticos. Sobre el dolor estático de nuestras imágenes sagradas y no del dolor en movimiento de la huida ante el trasnochado espíritu soviético.

En la cuaresma andaluza se mezclan sentimientos, emociones, vivencias, cultura, familia, tradiciones, barrio, parroquia; todo ello con fe, con fe popular. Pero este año la música de capilla de nuestros triduos, quinarios, vía crucis, quiere ser apagada por el ruido de la guerra, de la ocupación, de la invasión, de la agresión de un país poderoso contra un estado soberano. Es como si un boxeador profesional se pusiese a darle golpes a un chaval de ocho años.

La historia se repite, Cristo es humillado, sentenciado, azotado, crucificado y asesinado en el cuerpo de los inocentes. El sanedrín manipuló al pueblo para que pidiera sangre, muerte, como hoy hace el discípulo de Hitler, Vladimir Putin. Desde hace muchos años es el abusón del patio, el mal vecino del bloque, el acosador del barrio, pero la única respuesta que ha tenido son palabras. Para él la libertad de elección no existe, si no que se lo pregunten a la oposición rusa, a las minorías, a los homosexuales rusos.

Como Poncio Pilato, hasta este momento, nos hemos lavado las manos. Pero tras Ucrania vienen los países bálticos y ya ha amenazado a los nórdicos. Tras invadir Crimea, pensamos que se pararía allí, pero solo se preparó para lo que está ocurriendo en este momento. La respuesta sería la entrada de Ucrania en la Unión Europea empezando por la inmediata conexión con el sistema Europeo energético.

Europa no debe depender del gas ruso, ni de su aluminio, hierro o acero. Mantener este comercio es fortalecer a un tirano que se ha quitado su piel de demócrata europeo y ha vuelto a sacar su carne de espía soviético en lucha contra las democracias europeas.