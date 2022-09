Método en vez de contenido

Hay latente en la enseñanza una controversia estructural entre el modo de transmitir conocimientos y los propios conocimientos. En los sesenta, Pedagogía era una asignatura de la Licenciatura en Filosofía y Letras. Y Psicología, otra. En cuanto a psicopedagogía, no pasaba de ser mucho más que una ocurrente composición de dos palabras. En poco tiempo, los primeros espadas de esas disciplinas, como también de otras, se trabajaron su propio nicho de influencia, multiplicando ad libitum las ópticas a través de las que diversificar el tronco doctrinal. Así nacieron la Psicología Clínica, la Cognitiva, la Jurídica, la Escolar o de la Educación, la Forense, la de las Organizaciones, etc. etc. etc. El lector puede añadir lo que quiera a la raíz (Psicología) y tal vez haya sentado precedente para una nueva especialidad. Ensaye después con Pedagogía y con Psicopedagogía.

La especialización se producía desde una formación generalista sólida, y la calidad del especialista dependía de su inteligencia y de su trabajo. Se trataba de una formación de amplio espectro y la práctica profesional especializaba en el ámbito de su aplicación. Hoy, el especialista nace desde una formación académica reglada. Pues bien, resulta que las sociedades llamadas avanzadas, han asumido la idea de que el magma de especialidades y de especialistas es necesario e imprescindible, produciéndose una situación semejante a la que dominaba en la América anglosajona cuando los psicoanalistas asumieron el papel de confesores y asesores para las personas menos dotadas de raciocinio. Paralelamente, de los psiquiatras dependía y depende todo: su diagnóstico sobre el individuo determina sin recurso su futuro. En algunos casos extremos, hasta su vida.

Nuestra sociedad ha interiorizado que el colectivo formado por los psicólogos, los pedagogos y los psicopedagogos es el depositario del saber ser, hacer y actuar. De modo que por ejemplo, un psi- pe- o psicope-, por el mero hecho de serlo, diseñará, dirigirá y controlará el proceder de, por ejemplo, un matemático para enseñar matemáticas o de un físico para enseñar física. No es necesario ni desde luego exigible que el interfecto tenga que saber algo de la materia. Porque no es la materia lo que importa sino el modo de enseñarla (¡!)(¿?). Si el lector ha podido entender lo que he tratado de explicarle, comprenderá bastante bien de qué va el preocupante problema que padece la enseñanza.