Medallero 28-F

El medallero del Día de Andalucía le ha salido bordado a Juanma Moreno, bien leído es como un encefalograma político del Gobierno andaluz, donde se aprecian sus preocupaciones, sus derivas ideológicas y sus estrategias. Nada nuevo respecto a los gobiernos socialistas, pero Moreno ha ido saldando algunos olvidos que revelaban la tendencia patrimonialista con la que el PSOE entendió la fiesta del 28 de Febrero. También es verdad la UCD se lo había puesto fácil.

La medalla a la Fundación Blas Infante liga al PP con el fundador del andalucismo, un político que fue asesinado en los primeros días de la feroz represión que Queipo de Llano desató en Sevilla y buena parte de Andalucía al comenzar la Guerra Civil. El cuerpo de Blas Infante nunca se encontró, con lo que el Gobierno del PP tiene este gesto con los represaliados del franquismo.

No es la primera vez tampoco, pero le muestra a Vox lo que piensa y no esconde. Los de Abascal no creen en las autonomías, pero participan de ellas. En honor a la verdad, hay que recordar, no obstante, que el anterior portavoz de Vox en la Cámara, Alejandro Hernández, se refirió a Blas Infante como una víctima de represión política.

La medalla a la Federación Andaluza de Caza tapona, precisamente, posibles vías por donde Vox se quiera colar. En Andalucía hay cerca de 1.500 sociedades de cazadores, y la mayor parte no son las que Berlanga retrató, de modo magistral, en La escopeta nacional. Hay trasvase de votos en la derecha, de Ciudadanos al PP de modo masivo y, en parte, del PP a Vox. Eso es lo que ha sucedido en Castilla y León, cuna y sepultura, en lo político, del palentino Pablo Casado.

En el medallero hay cazadores, un torero y militares, que nunca hay que dejar flancos desprotegidos al contrincante.

Huelva preocupa al Gobierno del PP, y bastante, porque nadie acaba de entender del todo cómo se ha metido en el tremendo lío de la ampliación de regadíos junto a Doñana. El biólogo Miguel Delibes, que es un referente en el conservacionismo y ha sido director de la Estación Biológica de Doñana, recibe una medalla de Andalucía este 28-F, así como Rocío Medina, una destacada empresaria de Lepe del sector de la fresa.

El bordado final lo pone la coincidencia del compositor Manuel Alejandro y su ahijado Alejandro Sanz, por motivos propios cada uno, aunque unidos por ese bautismo premonitorio del buen verso.