Mascarillas

En 1843, una jornada habitual del profesor de cirugía más reconocido de Norteamérica, John Collins Warren, se iniciaba impartiendo una clase práctica en la sala de operaciones del Massachusetts General Hospital de Boston. La sala situada en la parte alta del edificio, bajo su cúpula, tenía en el centro una silla operatoria de respaldo plegable tapizada de tela roja y a su alrededor hileras de bancos ascendentes en semicírculos dispuestos para estudiantes y espectadores. Encima de una mesa de madera se amontonaban escalpelos y otros instrumentos cortantes junto a tijeras, tenazas, agujas, esponjas, hilos de seda y cubetas con agua, las hilas para los vendajes se amontonaban en el suelo en un rincón de la estancia. Seguido de sus ayudantes Warren se presentaba vestido impecablemente y con un puro en la boca. Cuando entraba el primer paciente cambiaba su elegante chaqueta por otra decrépita llena de manchas y acartonada por la sangre reseca de incontables operaciones. Warren sin lavarse las manos, remetía los puños de su camisa bajo la chaqueta "quirúrgica" y mientras sus ayudantes sujetaban al paciente comenzaba el procedimiento operatorio que necesariamente debía de ser rápido por la ausencia de anestesia. En el medio siglo siguiente se fueron incorporando a la cirugía procedimientos que la hicieron más humana, más predecible y más exitosa. El mismo Warren fue el primer cirujano que tuvo ocasión de ver como se eliminaba el sufrimiento de las salas de operaciones al extirpar un tumor del cuello de un paciente al que previamente un dentista, el Dr. Morton, le había administrado éter por inhalación. Cuando asombrado Warren completó la intervención pronunció una de las frases más famosas de la historia de la medicina: "¡Caballeros! Esto no es una patraña". Poco después el obstetra húngaro Igor Semmelweis habló de la importancia de lavarse las manos e introdujo en los hospitales el jabón, el cepillo de uñas y el agua clorada. Usando el fenol como antiséptico, Lister, un escocés, cambió el pronóstico fatal de millones de pacientes quirúrgicos y el jefe de cirugía de Baltimore, Williams Halsted encargó a Goodyear la fabricación de unos guantes de goma para su ayudante de quirófano, que no toleraba el ácido fénico por padecer una dermatitis, descubriendo después su importancia para la asepsia. Tras el hallazgo del bacteriólogo alemán Karl Flügge de que las gotas que llevan su nombre podían transportar agentes patógenos, el polaco Jan Mikulicz introdujo las mascarillas quirúrgicas de gasa que la Cruz Roja extendería a toda la población durante la epidemia de gripe española con el eslogan: "Ponte una máscara, salva tu vida". Quedó contrastada su eficacia para prevenir infecciones bloqueando la transmisión aérea de virus y bacterias. Un siglo después, en los inicios de la pandemia de la COVID-19, el epidemiólogo del gobierno Dr. Simón, llegó a afirmar: "No tiene ningún sentido que los ciudadanos sanos usen mascarillas… pueden llegar a ser contraproducentes". ¡Un lumbreras!