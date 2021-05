Marruecos, más allá del control de fronteras

No se trata de una crisis migratoria sobrevenida ni la demostración de la debilidad del Gobierno de España, sino de un intento de chantaje por parte de Marruecos, que ha utilizado para ello sin escrúpulos a miles de personas, menores incluidos, como carne de cañón. La irrupción en Ceuta de una masa de individuos alentados por las autoridades marroquíes ha sido un lamentable episodio que demuestra, una vez más, que el régimen de Mohamed VI deja muchísimo que desear como aliado, pero también refleja la olla a presión en que se ha convertido el país norteafricano, donde la enorme desigualdad social, palpable en sus calles, solo se contiene bajo la represión y violencia. La rápida actuación de las autoridades españolas para volver a la situación inicial, con el decidido apoyo de la Unión Europea, ha sido clave para contener una grave situación que aún se prolonga -como pudimos ver ayer mismo en Melilla- y dejar en evidencia al Gobierno marroquí, obligado ahora a controlar en su territorio el fuego que él mismo ha aventado.

Ha habido errores, sin duda, de los que sacar lecciones. España pecó de ingenua al pensar que podría mantener en secreto el tratamiento contra el coronavirus que dispensa en un hospital público de Logroño, bajo una identidad falsa, al líder del Frente Polisario. Hubiese sido mejor informar a Marruecos de este hecho o quizás buscar un tercer país con menos compromisos diplomáticos que el nuestro para que Brahim Ghali recibiese atención. Tampoco saltaron las alarmas el domingo pasado, 24 horas antes de los sucesos de Ceuta, cuando Salvamento Marítimo rescató en el Estrecho a decenas de personas que habían partido desde las playas de Tánger hacia la península a bordo de precarias embarcaciones, sin que nadie les pusiera impedimiento alguno. Algo olía ya a chamusquina.

La mala salud de hierro de las relaciones con el régimen marroquí viene poniéndose a prueba desde la Marcha Verde sobre el Sáhara español, en 1975, apoyada decididamente por EEUU para detener al Polisario, aliado de Argelia. Desde entonces, han sido frecuentes las ocasiones en que Marruecos ha abierto el grifo de la inmigración ilegal para presionar a España o como respuesta a determinadas decisiones, sin olvidar la efímera y ridícula invasión militar del islote Perejil de 2002.

Y sin embargo, nuestro país y la UE están obligados a entenderse con Marruecos, como corresponde -aun siendo mundos tan distintos- a estados vecinos en pleno S.XXI. Junto con Turquía, Marruecos es una de las llamadas fronteras externalizadas de Europa y, como tales, sus gobiernos asumen el papel de gendarmes, conteniendo la enorme presión migratoria con métodos que, muchas veces, no queremos ver ni saber a este lado del Estrecho. Para afrontar esa labor, ambos países reciben ingentes ayudas por parte de los 27, aunque Europa no solo debe ser inflexible a la hora de reclamar que se vigilen las fronteras conforme a lo pactado, sino también en exigir avances democráticos, educativos, sociales y en la aplicación de los derechos que amparan a niños, mujeres y otros colectivos, como los homosexuales, perseguidos como delincuentes. Marruecos debiera ser el primero en percatarse de ello si no quiere que el magma incandescente que se está originando acabe un día por hacer saltar todo por los aires.