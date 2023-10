En cualquier actividad, si existe un desfase entre la inversión y los resultados: se acabó, no renta. Ciertamente en España no hay problemas de violencia grave a diario, pero basta conversar con cualquier docente para saber que el ambiente, especialmente en los tramos obligatorios, raya lo surreal. Lo de Jerez con cuchillos no es la norma pero puede ser un síntoma incipiente. Pregunto en clase quién es J. R. Jiménez: un hospital; otro compañero abunda y pregunta por Platero y yo, Cervantes. Francamente, ponerse una careta de Quevedo si no vas a terminar apreciando y leyendo a Quevedo es una patochada digna de un bululú, ñaque, gangarilla, cambaleo, garnacha, bojiganga, farándula... y sin embargo, es más frecuente este tipo de representación que la lectura de Góngora.

Este inicio de curso es un caos legal tal que no conozco absolutamente a nadie que lo entienda. Sin embargo, bajo las nuevos sortilegios pedagógicos llamados “situación de aprendizaje” o, ¡ufff!, “Antes, durante y después”, como zombis los docentes esperamos pacientes a que la Administración habilite su “web”: una moderna forma de programar consistente en corta-pegas oficiales. Y todo el mundo acojonado por si la Inspección te pide un papel o una justificación que no se tiene. ¿De verdad podemos perder la dignidad como docentes simulando tecnología y medios que no sirven para nada? Si el profesorado tuviera un mínimo de “Auctoritas” se negaría en bloque a unas Leyes sin sentido del PSOE acabadas de estropear por el PP. ¿Nadie se pregunta cómo consiguió su prestigio Unamuno? ¿Por qué Lorca o hasta Miguel Hernández hacen sonetos perfectos? ¿Se tiene como referencia la grandeza y el modelo de trabajo de nuestros clásicos, de nuestras intelectuales mejores? ¿Uno se hace Ramón y Cajal viendo lo guay de su actividad o estudiando como él? Los modelos pedagógicos nos llegan de gente cuya excelencia intelectual no está probada más allá de una Universidad en permanente autoconcurso de irrelevantes jerarquías, salvo una élite investigadora que navega en tenguerengue sobre miles de millones de euros tirados a un estercolero de mediocridad. Pena.

La ignorancia inunda los centros educativos y, me temo, un profesorado al que sólo se le deja tranquilo con su sueldo-miseria si no se especializa, investiga, publica y analiza, se le quiere sumiso y enredado con jergas y pseudotecnología pedagógica para ocultar la realidad. En mi instituto, de un centenar de jóvenes a punto de estudios superiores: tres dicen leer, una oír música clásica, la pintura no gusta a nadie, la Ciencia son asignaturas, la Cultura no es una opción, estos son resultados reales: creen en fantasmas, milagros, razas, patrias, la Historia... Éste es el origen de una violencia estructural progresiva que hace posible una barbarie acorde a los tiempos políticos y económicos. Querida desgraciada, paria apreciado: estas Leyes no muestran el camino para llegar a notaria, juez, neurocirujana o ingeniero, sino imbécil, o lo que es lo mismo: permitir a quienes sí pueden que nadie toque sus privilegios. A lo mejor sí funcionan.