Luces de alarma

La ridícula manipulación que el independentismo catalán ha realizado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que este órgano se limita a defender la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras pese a su condición de preso, representa un paso más en la escalada de presión que ERC ejerce sobre Pedro Sánchez, deseoso de ser presidente del Gobierno con el respaldo de ese partido, el resto del arco nacionalista y Unidas Podemos. Dos apuntes al respecto: el primero, que Junqueras fue condenado con todas las garantías legales a trece años de prisión por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos y, el segundo, que por mucho que los independentistas vendan la sentencia del TJUE como una victoria, hay que aclararles que el fallo es consecuencia de una petición de aclaración realizada por el Tribunal Supremo.

En las próximas semanas veremos si ERC sigue enrocado hasta el final en su discurso del victimismo o si pacta finalmente con el PSOE, aunque lo más probable es que haga las dos cosas: en términos de rentabilidad política y económica, es en ese espacio donde mejores resultados puede obtener. Sea como fuere y desde una perspectiva sureña, debemos estar atentos y con las orejas tiesas porque cada vez que el Gobierno de la nación ha dependido del voto de los nacionalistas catalanes y/o vascos, Andalucía ha perdido, ya sea en materia de inversiones estatales (ahí están las obras de la Algeciras-Bobadilla o el desdoble de la carretera Algeciras-Vejer, pendientes de ejecución desde hace décadas) o en el ámbito de la financiación de la Junta de Andalucía, por la aplicación de un censo de población desactualizado que ignoraba a 400.000 andaluces, tal cual hizo José María Aznar.

Rescato dos titulares preelectorales de sendas entrevistas realizadas este año y que vienen al pelo: Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior en funciones y diputado por Cádiz: "Es imposible que el Campo de Gibraltar crezca sin medidas especiales". José Borrell, ex ministro de Exteriores y actual alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad: "Los gobiernos no han dedicado esfuerzos suficientes a impulsar el Campo de Gibraltar". Le sumo un tercero, este de alguien más cercano, Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque: "No hemos sido capaces de defender los intereses del Campo de Gibraltar". ¿Alguien piensa que con el apoyo a un Gobierno del PSOE por parte de ERC, PNV, BNG, CC y demás partidos nacionalistas se puede revertir la situación para que en nuestra comarca afrontemos el futuro con más garantías? Tenemos motivos para que se nos enciendan las luces de alarma. Exijamos sensatez y madurez a PSOE y PP: pacten de una vez.