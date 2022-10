Mi Loco de la colina

Recuerdo aquellas noches pegado al transistor, sin importarme el tener que madrugar, para seguir el programa del que se intitulaba el Loco de la colina. Había algo de mágico en sus preguntas, sus cadencias y sus silencios.

Pasó un tiempo hasta que pude contemplar, ahora en televisión, el rostro de aquella voz de hechicero. Me pareció un dandi que lucía su variada colección de foulards y que hacía que sus entrevistados salieran del plató serenos como el católico que acaba de confesarse, no sin antes expresar públicamente lo a gusto que se habían sentido durante tan singular interrogatorio.

Por casualidades del destino, en los Jardines del Generalife, durante el descanso de un espectáculo de los Festivales de Música y Danza de Granada, me lo presentó Juan José Téllez. Sería éste, nuestro común amigo, el que hizo de padrino sin yo saberlo para que me incluyera en el programa radiofónico a realizar (en la década de los años 80) en Gibraltar donde participó el entonces ministro principal Joshua Hassan y un ex sargento británico cuyo nombre no recuerdo.

Transcribo lo hablado en aquella ocasión:

-Jesús Quintero: ¿Qué te une y te separa a Gibraltar?

-Juan Manuel Ballesta: Me une, indudablemente, la circunstancia de que mis abuelos eran gibraltareños británicos y mi madre tenía pasaporte británico, aunque casada con un español. Eso es una razón, y, por otro lado, yo siempre he vivido lo más cerca de La Línea y siempre he pasado mis vacaciones allí. Entonces, la contemplación de esa mole de Gibraltar, vista desde un sitio privilegiado donde está mi casa, influye también. Gibraltar supone una atracción que proyecta su sombra hasta casi mi casa y eso tiene un alcance increíble. Y, luego, por razones de que mi abuelo fue cónsul inglés en La Línea durante muchísimos años, he vivido, he mamado el problema de Gibraltar con cantidad de anécdotas, de vivencias que no podían pasar inadvertidas para mí. Yo Gibraltar lo siento y lo vivo.

J. Q.: Tú eres uno de los fundadores del Movimiento pro Reconciliación entre los Pueblos del Campo de Gibraltar. ¿Eso no es una utopía?

J. M. B.: No es un sueño irrealizable. Es un sueño, es una ilusión, es una utopía, pero también es una necesidad. Pienso que precisamente son esas razones utópicas las que han llevado al hombre muchas veces a realizaciones que nos puedan parecer fantásticas, pero que se han ejecutado. Entonces, a mí no me detiene el hecho de que haya personas que no llegan al sentimiento, que esa idea quizá un poco etérea no la conciban, que pasen -en una palabra- de ese sentimiento, porque creo que la idea es clara y está ahí y que se debe luchar por ella. No me decepciona el que haya hablado con personas que me parecían capacitadas, que me parecían importantes, que podían haber prestado una ayuda -y que incluso estaban obligadas a prestarla- y que han permanecido al margen. Tampoco me decepciona el hecho de que, una vez que se ha abierto la frontera, algunos de nuestros socios opinaban que estaba de más nuestra asociación. Eso me hace pensar que nunca llegaron a comprender la intención de la misma.

J. Q.: Cuál es tu propuesta para lo que algunos llaman el peñón de la discordia?

J. M. B.: Pues, primero, que la palabra discordia debe volar. El problema de Gibraltar hay que enfocarlo con un gran sentimiento y con una visión histórica, pero una visión histórica de perspectiva de futuro también. La Historia nos enseña, pero nos debe enseñar a superar situaciones que no deben llegar a repetirse. Cualquiera que estudie el caso y sea hombre de buena fe tendría una visión clara del asunto. Ignorancia y mala fe son los peores enemigos para la resolución de un problema como este.

J. Q.: ¿Qué le dirías tú desde aquí, desde Gibraltar, en este cuarto que se parece al portal de Belén, a los españoles sobre Gibraltar, sobre los yanitos?

J. M. B.: Pondría una estrella que condujera a unos magos -que a lo mejor aún no han nacido todavía- hasta este portal y naciera un redentor que de una vez por todas trajera la verdad.

Hasta aquí esta charla grabada en la sede de la GBC. Su duración de apenas cuatro minutos y medio es posible que sea la más breve por él mantenida. Al menos podré presumir de ello.

El loco, el de la colina, el que dejó dicho que “la fama aburre y la gloria pasa” se nos ha ido. Ahora, ya en otra dimensión, se las habrá ingeniado para que le autoricen sus entrevistas tanto en la Gloria como en el Infierno. Genio y figura hasta después de la sepultura.