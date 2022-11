Dice Feijóo, máximo representante de la oposición democrática en España, que él se ocupa de los vivos y de sus problemas, no de los muertos; no sé si debemos colegir que llama muertos a los familiares de los represaliados por la dictadura filonazi franquista, quizá le parezca que la mejor señal de estar vivo sea mantener a los pies de un altar enterrado a un genocida.

El problema es que este hombre no puede ser sobre lo de Queipo tan llano. No los llama muertos, lógicamente, lo que está negando en su calidad de vivos es su derecho a ser atendidos porque, literalmente, su problema no le parece relevante para el Estado que pretende presidir. Entonces no sé si debemos colegir que a él los crímenes de gentes como el exhumado le parecen algo amortizado, normalizado, ¿justificado en su momento?, porque entonces no sé si debemos colegir otra vez que el golpe de estado se dio para proteger a España y los españoles de la barbarie, roja, que la verdadera España ancestral se vio obligada a usar la violencia en defensa propia contra sus enemigos...

Quizá debamos colegir, sí, que quien gana una guerra es porque ha matado más, que la queja de los perdedores es por no haber podido matar tanto como ellos, y eso, otra vez, justifica acciones de eliminación selectiva que fueron correctas, sin negar su crueldad, y que cualquier otro habría actuado (no sé si piensa en alguien de hoy) igualmente. Vamos, que el digno de lástima desenterrado ¿profanado? no tuvo alternativa y que los putos buenistas al parecer hacen la guerra sin matar pero que ésa no es la realidad, se hace matando y violando y torturando y destruyendo y persiguiendo e incautando y separando familias y con esclavos al servicio de las grandes fincas del canal o de los pantanos necesarios para los latifundios e industrias, es decir, al servicio de la España de bien y trabajadora heredera de los Reyes Católicos y el nonplusultrasevillanomadejadosantiagoycierraetc.

Sí, quizá debamos colegir que es mejor no tocar nuestra historia, porque qué soluciona sacar a los muertos de sus túmulos de la victoria, qué soluciona sacar de los esterqueros a los miles de represaliados... Lo mejor es dejar a las familias con sus penas, unas en templos calefactados y las otras en basureros pútridos. Feijoo tiene razón, es mucho mejor: como no importa, no toques mis muertos, los tuyos... y así demuestra su talante democrático y su conocimiento desinteresado de la Historia, propio de un español de verdad que disfruta de sus merecidas vacaciones en yates con amigos, sin tonterías.