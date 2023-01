Llamada a la sensibilidad

Fue lógico que la forense aconsejase que Griñán no entre en prisión hasta que remita su enfermedad, puesto que los efectos secundarios de su tratamiento son "poco compatibles" con la vida en la cárcel. También es natural que la Fiscalía pidiese lo mismo hasta que los servicios penitenciarios no emitiesen su informe sobre si puede tratarse en prisión del cáncer. Que la Audiencia aplace ahora su ingreso hasta que concluya la radioterapia a nadie pilla por sorpresa. Hasta el PP llamó a la "sensibilidad". Que el ex presidente se recupere y ojalá que otros presos con patologías tan graves tengan idéntico trato.