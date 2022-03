Esencia de la Semana Santa. Pocas me parecen todas y cada una de las veces que se haya defendido en la ciudad la figura del hermano nazareno (creo que pocas, al menos insuficientes) como la parte fundamental, sustancial y más importante de una cofradía. Su verdadero valor humano; ése es el más complicado y duro de fidelizar y conseguir. Es por ello que cada año, en las semanas previas, cuando se suceden las reuniones de fiscalía y se preparan con dedicación y esmero los cortejos, me surge siempre la misma pregunta: ¿cuidamos al hermano nazareno en Algeciras?

Probablemente la respuesta sea negativa. No por desidia o voluntariedad contraria a su figura, precisamente por su anónima y callada forma de ser es sencillo pasar de puntillas sobre su hábito. El nazareno huye, con inteligencia, de la notoriedad y señalización de otros integrantes del desfile: insignias, fiscales, costaleros, mantillas, músicos, etc. El nazareno no hace ruido. Paga sus cuotas, abona la papeleta de sitio y está presto y listo a su hora. A su callada manera reza y da forma al cortejo en la calle, sin mediar palabra. Dicho sea de paso, esa idílica imagen también le libra de algunos palos: si los hermanos nazarenos acudieran a los diferentes cultos y actos, las hermandades tendrían que celebrar los triduos en estadios de fútbol, a aquí nadie se libra de un buen ‘palermazo’ (los palos siempre caen, injustamente, del lado del mismo colectivo).

Pero la realidad es que por esa propia idiosincrasia del nazareno, las hermandades no siempre le atribuyen el sitio y la deferencia oportuna (me consta que algunas sí y otras están empezando a tomar cartas en el asunto). Y ésta es la clave, sin merma o peligra la figura del nazareno (en muchas cofradías su presencia roza lo irrisorio), peligra en sí la salud de la Semana Santa. Se debe incentivar la figura del hermano de luz para preservar la viabilidad de una corporación, empezando por los niños y eso empieza con el respeto adecuado.

Cuidar y velar por su debida atención; otorgar la distinción y respeto de antigüedad a la hora de conformar el desfile y si me apura, dar una posición de privilegio y evitar ninguneos, tales como mandar a órdenes de promesas tras la banda de música por capricho; dejar sin asistencia y auxiliares a ciertas insignias o creer que con el nazareno vale todo, es decir, ser la última de las preocupaciones de una junta de gobierno cuando sorprende la lluvia o se interrumpe el recorrido habitual de un cortejo. Hemos visto tramos desorientados, separados y perdidos al partirse una cofradía.

Todo eso es necesario para elevar la cultura cofrade de la ciudad y cumplir con los reglamentes estatuarios aunque el nazareno también debe poner más de su parte. Exigir el hábito completo (capirote incluido), en el tránsito entre la casa y la parroquia por el camino más corto; una indumentaria adecuada (nada de zapatillas deportivas o calzado contrario al color estipulado); evitar comer o beber más allá de lo imprescindible y por supuesto, mostrar en todo momento un comportamiento decoroso en la calle, recordar que durante la Estación de Penitencia se representa a la hermandad. No estamos tan lejos pero engrandezcamos y demos el lugar que le corresponde al nazareno dentro de las cofradías. Y por tu parte nazareno, gánate ese respeto.