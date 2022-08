Estamos en un buen momento para la creación artística? En la sociedad occidental uno de nuestros pilares es la libertad de creación. El artículo 12 de la Constitución española defiende este derecho.

La creación necesita ante todo de libertad. El atentado que ha sufrido Salman Rushdie nos recuerda que el miedo es el principal instrumento contra la libertad de creación.

Salman Rushdie fue condenado a muerte por el ayatolá Jomeini en 1989 por la publicación de los Versos satánicos que es una novela y no un ensayo teológico. La violencia subraya la sinrazón de los agresores a la vez que lo único que consiguen es engrandecer al agredido. Cuando un artísta o su obra es atacada, debemos defenderlo, aunque no compartamos ideas o creación. Salman Rushdie no es de mis autores favoritos pero la forma más correcta de ponerme a su lado es comprar su próxima novela Victory City.

El atentado contra Salman Rushdie me recuerda que no estamos viviendo un buen momento para la creación artística. En la actualidad Stanley Kubrick ¿hubiese dirigido La Naranja Mecánica ?, muy difícil lo tendría Pedro Almodóvar con ¡Átame!, y sería casi impensable para Louis Malle consiguiese financiación para La pequeña. El amor victorioso de Caravaggio o El origen del mundo de Courbet seguro que en la actualidad tendrían más críticas que cuando se pintaron.

La última edición de El clic de Milo Manara ha sido autocensurada por el propio autor. Si comentas que te gusta Tintín en el Congo de Hergé te pueden señalar como racista.

Imaginaos escuchar por una emisora de radio o de televisión Sí, sí de Los Ronaldos, Corazón de tiza de Radio Futura o Lo estás haciendo muy bien de Semen Up, es Imposible, tendríamos que buscar una radio pirata.

Motomami de Rosalía ha sido más criticada por su portada que por su interpretación musical. Las fotografías de Lewis Carroll y las de Wilhelm von Gloeden son reprobadas al mismo nivel. A cuantos les gustaría imitar al papa Pío IV con un nuevo "imbraghettamento", y ordenar que se cubran con paños y telas todo lo señalado por ellos.

El poema Mía de Rubén Darío seguro que no estará bien visto por su carga "posesiva". Llanto por Ignacio Sánchez Mejías obra maestra de Federico García Lorca, por taurina está relegada. No pongamos nuestros gustos por delante de la libertad creadora. No nos convirtamos en inquisidores, aunque pensemos que la creación es de "mal gusto". No existe una censura institucional, pero si un buenismo social que redirige la creación de muchos autores.

Cada día me gusta más Francisco Ibáñez y Juan Manuel Muñoz para encontrar entre sus historietas críticas a nuestra sociedad.