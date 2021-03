¿cuántos días llevamos de levante? Unos pocos. Para nosotros puede ser incómodo, pero para los pescadores es la pérdida del jornal -no se trabaja, no se cobra- y el armador debe seguir pagando los gastos y los seguros.

La lucha por el puerto pesquero fue de todo el barrio, de La Línea, y no solo de los pescadores. Gracias a él mejoraron las condiciones laborales y de seguridad, pero esa lucha se cerró en falso. Treinta y seis barcos faenan en La Línea de la Concepción, más de 150 familias comen directamente de las pesqueras e, indirectamente, muchas más. El sector pesquero está en claro retroceso desde hace años, especialmente tras el cierre del tratado de pesca con Marruecos. Los barcos grandes han desaparecido, ya no están las 5 'traíñas' de la Atunara, cada una de las cuales contaba con una tripulación de 13 o 14 personas. Se venden los barcos de cerco, pasando toda la flota a ser flota de arte menor.

De la mar se ha comido, se ha vivido, pero solo da para un presente, no para un futuro. Con la actual flota de arte menor, un barco tiene un gasto de unos 1.000€ mensuales. Si se trabajan los cinco días de la semana es rentable, pero cuando solo se puede salir a faenar dos días a la semana no se puede soportar, algo que ocurre cada vez con más frecuencia y no solo es por causas climatológicas o el levante, sino por los vertidos incontrolados. ¿Por qué las aguas pluviales se mezclan con las aguas fecales? ¿Es que la depuradora no trabaja al nivel necesario? El control de horarios no está mal, pero cuando las condiciones climatológicas no son estables es crear un funcionamiento Kafkiano. El GPS instalado en la flota marca y rige más los horarios que el temporal de levante.

La marinería envejece y la pesca no es un sector atractivo para los jóvenes. De la mar todavía se puede vivir, pero no da para una hipoteca; es un sueldo inestable con el que es difícil incluso pedir un préstamo para comprar un coche. En este sentido se está avanzando un poco, ahora se puede realizar una valoración anual, una nómina, y de esta forma se pueda solicitar un préstamo.

Repito: la lucha del puerto pesquero se cerró en falso. ¿Dónde está el varadero? ¿No ha dado tiempo construirlo? ¿No tienen presupuesto? Lo más normal en un puerto es tener un varadero, ¿no? También se combate lo ilícito apoyando lo lícito.

Carrasco, Gutiérrez, Jiménez, Marchena, Morente, Sánchez, Seliva, son apellidos, son familias, son pescadores y son historia de La Atunara, esperemos que sigan con su labor. La pesca no es únicamente el sustento de estas familias, sino parte de nuestra historia, de nuestra cultura. Ojalá que siga siendo un presente y un futuro laboral que dé riqueza a La Atunara y a toda nuestra localidad