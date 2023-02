La geopolítica, como tantas cosas, me excede. La certeza de que mi actuación o mi opinión en ese ámbito serán absolutamente insignificantes no me anima a la cupiditas sciendi. En la política nacional todavía podemos ir haciendo -gota a gota, entre todos- una corriente de opinión, pero lo que usted y yo pensemos de Ucrania, a Putin, plim.

Por eso, cada vez que preguntaban por la guerra al estupendo novelista ruso Evgueni Vodolazkin (Kiev, 1964), leía sus respuestas un poco por encima, sabiendo que es tremendamente crítico con la política de Putin, aunque tampoco entusiasta de las actitudes europea y americana. Yo sólo quería oírle hablar de su novela Laurus.

Creía percibir, además, que se salía por la tangente, sin ganas de hablar de un conflicto que no tiene nada que ver con la literatura medieval, que es su especialidad, ni con su obra. Yo estaba muy equivocado. Su respuesta, que percibía como cansancio y compromiso, al leérsela por segunda vez y pensarla por primera, deviene imprescindible. La solución para la guerra concreta de Ucrania y para el enfrentamiento general entre Rusia y Occidente radica -repite Vodolazkin- en el cristianismo que cimenta la cultura europea. "Por eso es muy importante que ahora tanto Rusia como sus oponentes encuentren un idioma común […] Todos nosotros pertenecemos a una gran cultura europea".

¿Utópico? No, porque es verdad: la cristiandad es el sustrato compartido, y lo que permitió y permitiría el entendimiento. Que no sea utópico, no quiere decir que no sea quijotesco, por supuesto. Europa occidental cada vez habla peor ese idioma milenario de la Cristiandad, que algunos quisieran convertir en una lengua muerta, como al latín. En consecuencia, mucho cuidado con cualquier intento de cancelar la excelsa cultura rusa. Contribuiría, a sabiendas o no, a la cronificación del conflicto.

Lo contrario es Laurus. Según The New Yorker, "apunta directamente al corazón de la experiencia religiosa rusa y al elusivo concepto del alma rusa". La novela sale de nuestro tiempo (ambientada en el siglo XV) para tratar los temas eternos (la fe, el amor, la culpa y la esperanza del perdón, la bondad…) que nuestro tiempo necesita. Podemos hacer mucho más por la geopolítica de lo que me temía al principio. Poner de nuestra parte para practicar ese idioma común y que no se pierda. Leer a Evgueni Vodolazkin es una excelente manera de practicarlo en profundidad.