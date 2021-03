KremlinólogosEl único que faltaba

En los años de la Guerra Fría existían los kremlinólogos, esos supuestos expertos que en Estados Unidos se dedicaban a analizar con una fría lógica las decisiones que se tomaban en el Kremlin. Si por ejemplo se ordenaba un nuevo despliegue de tropas en la frontera con Irán o se deportaba a Siberia a un ministro de armamento acusado de espiar para la CIA, estos expertos se devanaban los sesos buscando una clave lógica que pudiera explicar la decisión. "El zar rojo del Kremlin da muestras de prudente pragmatismo desplegando tropas en la frontera sur y apartando del núcleo duro del poder a Iván Ivánovich Ivánov, conocido halcón del ala más dura del gobierno". Eso decían los kremlinólogos. Los pobres no sabían que Iván Ivánovich Ivánov había sido enviado a Siberia porque Stalin, borracho como una cuba, había tomado la decisión en medio de una de sus interminables francachelas en el Kremlin, mientras sus jerarcas, también borrachos como cubas, participaban en un ruidoso concurso de pedos a las cinco de la madrugada.

Y algo así está pasando ahora entre nosotros. Si nuestros jerarcas de la Moncloa o de las comunidades autónomas toman decisiones que parecen arriesgadas o incomprensibles, nuestros kremlinólogos corren a buscar una explicación lógica que pueda relacionar esa decisión con una calculada estrategia a largo plazo. "Jugada maestra de Pablo Iglesias, que de un plumazo aniquila a Errejón, descoloca a Pedro Sánchez y se asegura la supervivencia de Podemos en Madrid. Iglesias sigue siendo un estratega de primer nivel". Eso dicen nuestros kremlinólogos. En realidad, lo más probable es que Iglesias haya tomado la decisión a las cuatro de la madrugada, después de haber visto los seis episodios seguidos de La conjura contra América y en medio de uno de sus habituales subidones de ego que le hacen creer que Hitler ha ganado las elecciones en España y que sólo él puede salvar el mundo de las garras del fascismo.

Y así estamos. Lo que es pura locura o pura codicia desenfrenada de agarrarse a un nuevo sueldo o a un nuevo cargo -el que sea-, lo que no es más que subidón de ego o despecho o estupidez o maldad, se interpreta en una clave lógica y racional que hace siglos que ya no tiene ningún sentido. Y mientras tanto la economía se desploma y sube la electricidad porque -según dicen- no hay viento. Portentoso.

EL volantazo a la izquierda de Inés Arrimadas ha acabado con su partido en la cuneta, sólo a falta de que el perito certifique el parte de siniestro total. Pero si eso podía ser previsible, pocos podían esperar la sucesión de sucesos, uno detrás de otro, desde que Isabel Díaz Ayuso cogiera la delantera convocando elecciones anticipadas y llevándose por delante, de paso, la tranquilidad pasmosa de la política de provincias hacia el vértigo incontrolable de Madrid.

El último en sumarse a la fiesta ha sido Pablo Iglesias, que, en un nuevo gesto mesiánico de los que tanto prodiga, deja el Gobierno para liderar, si lo dejan, la resistencia de la izquierda contra el avance imparable de la ultraderecha (sic). En un escenario cada vez más polarizado, con una política de disyuntivas donde el odio al adversario cotiza alto, la presencia precipitada de Iglesias en el debate complica la situación, y no necesariamente en contra de los intereses de la izquierda como a priori pudiera pensarse, más por razones electorales que por otra cosa, pues su creciente desprestigio y caída de popularidad están fuera de toda duda.

En muchos foros no se ha entendido la jugada de Iglesias, y en algunos se ha considerado incluso beneficiosa para los intereses de la derecha. Yo la entiendo como una maniobra sobre todo defensiva, de quien quiere evitar a toda costa la anunciada debacle de su partido en Madrid por la vía de concurrir otra vez en unión de Errejón y compañía, para de esta forma aglutinar el voto llamémosle radical anti-fascista que, unido a lo que pueda conseguir el PSOE más moderado de Gabilondo por su cuenta arrimando a lo más progre de Ciudadanos, sumen más que la ineludible alianza PP-Vox a la que ha llevado Ayuso con su desparpajo.

Este escenario, ciertamente complicado, sólo podría darse si una parte minoritaria del electorado vacante de Ciudadanos no se queda en casa y apoya a Gabilondo, pero los análisis más recurrentes suelen olvidar que las últimas elecciones no las ganó el PP, aunque lo parezca, y que a veces eslóganes celebrados por tu clientela (ese "socialismo o libertad" suena bastante mejor en la Puerta del Sol que en San Temo) también guardan un efecto rebote en la contraria. En lo que sí podemos estar todos de acuerdo es que le debemos a Ayuso la salida de Iglesias del Gobierno, y nunca se lo agradeceremos bastante. El primero, Pedro Sánchez.