Los Morancos hacían un número que me divertía: llegaba el alto y rubio como la cerveza disfrazado de Supermán ante el bajito como poyo de la mancebía, de labriego rudísimo del Condado onubense, y le decía: "Yo soy Supermán", con su capa y todo, y el otro lo miraba, notando la ropa estrafalaria, contestándole: "Jupermán, Jupermán… ¡Te via dá una hostia teviarrancá la cabeja!".

Como sociólogos demostraron saber más que los ideólogos de la izquierda española. Es curioso cómo analizan y analizan y no explican su fracaso, porque lo de Castilla y León es un fracaso de Podemos, el PSOE está donde está, mientras el fascismo presiona a una derecha cada vez más desdibujada por unos líderes cuya ignorancia e incapacidad son tan evidentes que dan vergüenza ajena.

Estaba yo atendiendo a un obrero en casa... salió un tema recurrente de la política de la zona y me espeta el tío: "Ejo no jevá arreglá hasta que entre el Vó éje". Tuve una epifanía; me vino a la cabeza lo de Jupermán… El ascenso, limitado con suerte, de la extrema derecha española sólo tiene una causa: la sensación de abandono de la gente sencilla que vive de su trabajo y las tradiciones; porque el PP y el PSOE, por más que digan, sólo consiguen transmitir que sus intereses son estrategias de partido. Salvo los militantes ciegos nadie se cree ya sus discursos con el único horizonte de crear ambiente, engañados pensando que así ganarán… eso vale si no tienen partidos que les coman la iniciativa por los laterales.

Vox es fascismo, y no lo digo como insulto sino como definición política: la negación de la ideología, ellos no la tienen, promueven la idea antidemocrática de los hechos consumados, saben que si gobiernan la Constitución les impedirá hacer el 98% de sus promesas, pero la calle se las cree como una posibilidad de solución ante la inoperancia del resto.

Podemos juega a ser partido y pierde porque no inspira seguridad. Si asumiera un discurso de izquierda de verdad, tan legítimo como cualquier otro con la Ley en la mano, sin disimulos intentando quitarse la pegatina falsa de "socialcomunista" (el Gobierno actual es más UCD que PSOE del 82), mucho precariado indefenso volvería a pensárselo.

Hay que hacer, explicar, estar cerca, y se tiene que notar, porque si no pierde la democracia; su acento oxoniense sólo provoca desprecio y odio: ¡Soluciones!