Los evangelios canónicos nos dan datos sobre la traición de Judas a Jesús, su maestro. En mi columna de la Semana Santa indicaba que esta es una historia de amor de Dios por los hombres, pero también una crónica sobre el desamor entre los hombres. La guerra es la mayor prueba del desamor. En la Semana Santa tenemos un Judas, pero es un personaje muy extendido en nuestra sociedad.

En la política municipal hemos tenido Judas que han abandonado su partido por la seguridad de una concejalía remunerada. Me contaba una socialista que compañeros de partido que tuvieron importantes responsabilidades abandonan la militancia política. En las redes sociales contemplo como una nueva agrupación política es la que realiza la mayor oposición al equipo de gobierno, no tienen ningún concejal, pero todos los días multiplican su presencia en actos sociales, culturales, deportivos y religiosos. Lo curiosos es que en su mayoría está formada por exconcejales que compartieron responsabilidad con el actual alcalde. Susana García, la nueva presidenta del Partido Popular de La Línea de la Concepción también saborea esta situación de antiguos compañeros que ahora le sustraen el voto social.

Lo mismo pasa en muchos estamentos de nuestra sociedad, incluso en las hermandades, donde hermanos mayores dejan la hermandad tras no tener responsabilidades, al igual que ex vestidores o ex capataces. Eran buenos apóstoles de sus corporaciones y de golpe se convierte en Judas voceadores de defectos o errores de sus hermandades, incluso de acuerdos de gobierno en los que ellos han participado.

Los Judas se encuentran muy cercanos y han tenido la mayor confianza, y de esta forma han podido conseguir la información. Todos estamos contemplando al presidente de la RFEF, Luis Manuel Rubiales. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol tiene un Judas muy cercano que está voceando informaciones.

En la política estatal también los tenemos. Por ejemplo, Ione Belarra. No creo que sea la Judas de Pedro Sánchez y su Gobierno, es suficientemente inteligente para defenderse de ellos. Ione desea ponerse a la cabeza de un nuevo 15M, con movilizaciones por la paz, pero no tiene el coraje de criticar, señalar a los que han iniciado este conflicto, a los invasores, a los asesinos. Bendita sea si con su diplomacia convence a los invasores. En esta línea puede ser la Juda de su propio pacifismo.

Europa, y sus gobernantes, han sido unos hipócritas, han preferido el gas y el petróleo ruso al desarrollo democrático. En esta historia me gusta la actitud del presidente de Ucrania con Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, por Judas.