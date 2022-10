Juanito Makandé, una despedida a lo grande

Juanito Makandé, uno de los artistas más conocidos de La Línea, se retiró de los escenarios en la noche de este viernes con un último concierto en Sevilla. Desde que grabara su primer disco con su banda de toda la vida (Radio Macandé) en 2002, Juan Medina, Juanito Makandé, no ha parado de cosechar éxitos. Más de dos décadas dedicado en cuerpo y alma a la música: "Le tengo tanto respeto y tanto amor a la música que es el eje central de mi vida". En este momento tan crucial, no se olvidó de su tierra: "En mi casa no hay ningún músico, La Línea me dio la música, me abrió la ventana al flamenco, una de las músicas más poderosas que existen".