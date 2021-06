La pirámide de población de España tiene poca silueta de Pirámide, más bien es un cilindro con los hombros anchos y caídos. Tal vez por eso se aplica el término de "jóvenes" a una población mayor. Para mí, joven es la población entre 16 y 25 años; incluso puedo admitir una horquilla mayor si usamos los términos de contrato laboral hasta los 29. La juventud es un período de formación, emancipación social e independencia económica, ¿pero eso ocurre en la actualidad?

Cuando abren un informativo con noticias de jóvenes incumpliendo la "nueva normalidad" veo muchos mayores. Otra noticia hablaba de veinteañeros realizando un botellón ilegal, y en la entrevista veía muchos cuarentones. Le he mandado mensaje a más de un medio de comunicación recomendándoles que es más objetivo indicar "personas" que no jóvenes.

Con la pandemia todos hemos realizado incumplimientos. Era casi imposible cumplir las normas al 100%, ya que la información que llegaba era a veces contradictoria. Es un año difícil y complejo para todos, por supuesto también para los jóvenes. Es injusto echar la culpa a "los jóvenes". No seamos simplistas, existen jóvenes de todo tipo: estudiantes, trabajadores, parados, opositores, científicos, artistas, políticos, apolíticos, ecológicos, religiosos, agnósticos, deportistas; pon el adjetivo que quieras y seguro que encontrarás un joven para ese calificativo, pero indicar que ahora son los reyes del incumplimiento de la "nueva normalidad" es demasiado sencillo y la vida es más complicada. Y lo que es totalmente inmerecido es que ellos sean los propagadores del virus.

Los números son puros, pero su utilización es interesada. Si los mayores están vacunados, lo normal es que no se infecten o por lo menos no manifiesten síntomas de la enfermedad. Si los adolescentes no están siendo vacunados, por desgracia será los que desarrollen la enfermedad. Decir que el aumento de casos en la juventud es por su mal comportamiento no es totalmente cierto. La inmensa mayoría respeta la "nueva normalidad" tanto o más que los mayores.

Este sábado he estado en Tarifa. Buen ambiente, mucha gente, la juventud llenaba las calles con alegría. ¿Todos llevaban mascarillas? No. Me crucé con algunos jóvenes que no la tenían o estaban mal puesta, pero también con muchos de los llamados adultos responsables. Cientos de jóvenes en su crecimiento personal y social no hacen ruido, nadie habla de ellos. Un joven caído hace mucho ruido y todos lo señalamos. En nuestra comarca existen jóvenes y asociaciones juveniles que son parte activa de nuestro tejido social. Ampliemos y reforcemos la oferta educativa, cultural, laboral y social para tener un mayor y mejor crecimiento de la juventud.