Conforme uno va cumpliendo estaciones, cada vez menos le interesa la política. Aclaro, política es todo y por tanto nada de ella nos es ajeno, me refiero a que oír los informativos es una jodienda bastante considerable y para lo que nos queda en el convento…

Hay que dar la razón a la derecha, porque nuestra izquierda hace alardes de parecer boba sin parar. Es muy fácil entender que lo de Hamás es sencillamente un crimen horroroso, y si desde un criterio jurídico se llama terrorismo: pues que lo sea. Buscar excusas para explicarlo sabiendo que ha sido premeditado y calculado es colaborar con ese crimen, y en España sabemos de esto. Aún así, si ponemos un buscador de internet a localizar noticias sobre este tema, encontraremos una pléyade de declaraciones en las que sí se condena explícitamente, unos izquierdosos lo llama terrorismo y otras no…

Ésta es nuestra izquierda tonta, y manipulada por una prensa que tiene claro sus objetivos. Por qué digo esto; nuestra derecha toma abiertamente partido, nadie puede negar un derecho de defensa (a pesar de toda la Historia previa, ¿o es que estaríamos autorizados a agredir a un delincuente motu proprio y él a no defenderse?), pero las estrategias bélicas de Israel son tan contrarias a los derechos humanos que sólo a un demente criminal se le podría ocurrir pensar que están justificadas, pasado el terreno de la autodefensa y atacando a civiles se pisa el territorio del crimen de guerra. Si ponemos un buscador a localizar declaraciones de condena del PP ¿hay alguna entrada evidente que nos lleve a ello? Ni una sola, y no digo que la opinión del PP sea unánime pero no consta otra posición que la del alineamiento; ¿la prensa se encara con ellos por eso?, no.

Es demasiado evidente la radicalización del discurso conservador. Con el marchamo de la razón (católica) y la libertad (privatizadora) en realidad están instalados en una suerte de negacionismo atributorio muy infantil pero efectivo (Ayuso), porque al parecer la gente se lo cree… llevan años construyendo ese público de “centro”, “normal”, “de bien”, “ni machista ni feminista”, “no racista sino ordenado”.

El tweet del socio, el Conquistador, ensalzando el acto de abatir terroristas va contra todo nuestro ordenamiento jurídico, contra la Constitución y todo respeto a la democracia y la libertad… Si se le ocurre a usted quejarse, será un peligroso apoyo del terrorismo, así las gastan... cuando si alguien está implantando paulatinamente las condiciones del Reino del Terror son ellos, y ahí está (ahora sí) la Historia con la corrupción sistémica, la manipulación de un atentado más vil (que debió tener consecuencias penales): el 11M, la evolución a través de una amnistía desde una dictadura fascista-nazi hasta el democratismo de toda la vida… ¿y tienen que estar insultando y acusando permanentemente de rupturismo? Una violencia sólo sirve para justificar otra violencia.