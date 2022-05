Jindama de Juanma

Juanma Moreno quiere sacar mayoría absoluta…, ¡como tonto!, que se dice. Pero, como no tiene un pelo de ídem, la quiere sacar con más ahínco, porque le va su imagen (que es lo decisivo en la política posmoderna) en ello.

He hablado con quien no le va a votar y será o por unas razones o por otras; pero quienes quieren votarle valoran más que nada que Juanma Moreno, que ha hecho más bien menos, no se ha metido en grandes líos ni en medianos ni siquiera en líos pequeños. Ha pilotado un cambio sutil, casi imperceptible, que no ha producido sobresaltos ni siquiera en los chiringuitos de antes (y de ahora) ni ha rasgado la telaraña ideológica y mediática del PSOE.

Para gustos hay colores, y hay quien prefiere cambios más reales. Pero el problema real de Juanma son los suyos y el hecho de que lo aprecian por todo lo contrario. El candidato del PP no ignora que, si pacta un gobierno con Vox, el cambio va a notarse bastante y que él tendrá que gestionar de otra manera su aureola de the quiet man. Macarena Olona sería su Mary Kate Danaher.

La peor pesadilla de Juanma -diplomado en protocolo, no lo olvidemos- es cualquier polémica. El ejemplo de Castilla y León, sin embargo, está ahí. La agitadísima escandalera con las declaraciones de García-Gallardo son un anuncio de lo que le espera. Los medios se han echado encima del vicepresidente castellano y leonés en una vasta maniobra de despiste. Se grita, pero lo que escandaliza nadie lo susurra. Se ha tergiversado la respuesta a la diputada del PSOE para ni mentar lo que dijo de verdad: "No hay mayor discriminación a las personas discapacitadas que permitir su eliminación sistemática mediante el aborto eugenésico". En esa denuncia está el origen del follón.

Juanma sabe que tendrá un puñado bueno de esos encontronazos con lo políticamente correcto y el statu quo si Olona toca gobierno. No tanto por lo que diga Vox como por la que le arma la izquierda a todo el que se salga un milímetro de su discurso. Reconozco que la palabra "jindama" puede sonar a jipío y que me he dejado llevar por las alas levantiscas de aliteración, pero el miedo de Juanma sí es a esto. No tanto a Vox como a que las izquierdas se irriten. Hay de fondo dos actitudes políticas: ni pisar para no pisar ninguna ampolla o coger los problemas por los cuernos. Será apasionante, tras el 19 de junio, ver cómo se coordinan, si se da el caso, en un gobierno de coalición.