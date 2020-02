Jesús Melgar ya es especialito

Anteayer, el mismo día en que se produjo en el Pleno municipal, la acertada y unánime decisión de nombrar a Jesús Melgar, Hijo Adoptivo de Algeciras, un bien construido reportaje de Raquel Montenegro, remitía a los detalles. A poco de que los directores de escena se hubieran dejado de rogar un poco más, se habría cumplido una década desde aquel “Campo Chico” del día 14 de julio de 2013, en el que recogiendo la opinión compartida de no pocos significados actores de dentro y fuera de nuestra ciudad, compuse un texto dedicado a sugerir lo que afortunadamente ya es un hecho. Ya sé por experiencia que estos menesteres se alargan; en algunos casos, demasiado; pero la verdad es que siendo justa e irreprochable la propuesta, cabía esperar una resolución más pronta. Los recursos técnicos de nuestro periódico se han servido del bien hacer de Raquel Montenegro y de Quino López, para recurrir a los enlaces y dar así una cumplida cobertura a la buena noticia, que aún hoy se mantiene. La personalidad de Melgar y su amplia popularidad, ayudaban a imaginarse una respuesta más pronta. En cualquier caso, ha sido muy positiva y generosa, culminando un proceso que he podido seguir desde una posición privilegiada.

Una vez más, Javier Ortega, promotor y conseguidor, especialista en este tipo de cosas, ha desencadenado un volumen de adhesiones entre gente de platillos y bambalinas, cuyas dimensiones no me puedo imaginar en otro caso. Pero es que Melgar, aparte de que su apellido suena a calle Sevilla y huele a pan recién hecho, es uno de esos que andan por ahí acercando el nombre de Algeciras, sus muchas luces, a todo el que se le pone por delante y, dado su oficio, son multitudes los que saben de este viejo hablador y escribidor de radio y papel, de cuché y de cualquiera sabe qué peso y qué precio. Porque, como un día le dije al gran Dori, su hermano, alguien tiene que mover estas iniciativas para que prosperen. En los escenarios en los que la política es la tramoya hay que darle a directores y apuntadores todo hecho. No están para pensar, y aunque no siempre se consigue un buen propósito en esos oscuros territorios, siempre hay que ofrecer un buen producto.

Qué duda cabe de que hay mucha gente de bien y de buen hacer por estos pagos de María Santísima; que Dios guarde de los guatisnay y demás especies autóctonas de mata y madriguera; pero quiero asegurar a mis paisanos de ser y estar, que con Jesús Melgar Gómez ganamos, ganamos nosotros y ganamos adeptos. Que buena falta nos hace.