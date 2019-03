EL eco de la música se disipa y nos recuerda que llegamos al final del camino. La noche va cediendo y su luz envuelve el cielo de una palidez espectral. Esa luz, desvaída, toca las paredes de este humilde estudio de radio con un aire de nostalgia. Los fantasmas de nuestra historia pasan lentamente, y ese pasar sincopado y rítmico muestra la música como una de las maravillas por las que merece la pena vivir.

Si esta panorámica ha servido para despertar tu interés por este género musical, nos damos por satisfechos".

Es así como termina la locutora, María Moreno, su magistral programa de radio, Jazz en la pecera, del jueves noche que en el Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque tuvimos la oportunidad de disfrutar. Locutora que nos fue desgranando la historia del jazz con fondo musical en directo a cargo de la banda que la acompañaba durante la emisión del mismo.

Y la repuesta es sí, sí me ha servido, sí me ha despertado interés, no solo por el jazz sino también por el teatro, por esta propuesta de grupo que me dejó prendada donde impecablemente fusionan música y escena en este espectáculo que mereció el reconocimiento del premio especial del jurado en el último Festival de Teatro de Palma del Río.

Cuando el eco de la música se empezó a disipar, recordándonos el final del camino, hubiese querido en ese momento que la función de radio no finalizara, quería seguir escuchando la voz de María, saber más del género, disfrutar de las piezas en directo de los músicos que tan limpios sonaban.

El Teatro Gallinero, que es así como se llama la compañía que el jueves nos hizo pasar una noche musical y radiofónica de alto nivel, nace en Sevilla en 2012. Y recibe el nombre de "gallinero" haciendo honor a esa parte fundamental y genuina del edificio donde el público se agolpa, donde todo se ve desde lo alto, donde las localidades son más baratas; ese lugar también llamado "paraíso del teatro".

Hacía tiempo que no me abstraía tanto en un espectáculo. Perdí la noción del tiempo, me metí totalmente en la pecera. Gracias a María J. Castañeda, actriz y cantante por hacerse un traje a medida en el papel de visceral locutora; gracias al grupo: Paula, la versátil voz de la banda; Matías, en las cuerdas; Pablo, en la percusión; Daniel, en el contrabajo. Y gracias a mi hermana por esta musical cita a ciegas.